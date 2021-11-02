光棍不孤單 ！身分證件有「這2個數字」　來東門夜市送券抵消費

▲▼宜蘭市長江聰淵（上圖右2）要送光棍好禮卷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

光棍來宜蘭市不孤單！每年1111光棍節前後，已經成為東門夜市固定的活動促銷時間期，市公所與東門夜市今（2021）年再度好康大放送，推出「東門夜市，光棍Yes!－11贈好禮」活動！11/5、6二天晚上6時在東門夜市（和睦路近新興路側），民眾出示身分證或健保卡正本，身分證字號加出生年月日當中有2個「1」以上者，就可獲得2張「Yes！券」（消費抵用券，每張面額50元，3個1以上可獲得3張，依此累計）。

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宜蘭市長江聰淵表示，這次東門夜市光棍節與好市成雙購物季聯名活動，民眾在11月5（五）、6（六）兩天晚間6時，在東門夜市都有每日限量1,400張的「Yes!券」可以憑身分證或健保卡上的身分證字號與出生年月日（須正本，不計健保卡號），只要這些數字裡頭有2個以上的「1」，就依1的數量贈送等量的Yes！券，民眾可直接持Yes！券在東門夜市所有合作商店消費使用。

除了實體活動，市公所還加碼推出線上預約登錄，提供實體活動日無法到場的市民朋友登記，只要在11/5、6二天，於官網上事先登錄姓名與「1的數量」及身份證後3碼，前300名完成登錄者，即可在11/8-11/11的每晚6時至10時間，前往東門夜市管理委員會辦公室領取「Yes！券」（張數計算方式與實體活動相同，逾時視同放棄）。

此外，民間團體響應「做好事‧逛好市」捐款及認購公益商品即享10％回饋「好市券」活動，由於反應熱烈，好市券即將兌換完畢，如遇好市券贈完，屆時將改為回饋Yes！券，民眾可持券於東門夜市折抵消費。

活動贈送票券數量有限，相關規範如有異動，依官網公告為準，活動細節可上Facebook專頁「宜蘭市市場文化發展聚落」或官網（https://2021yilan-shopping.hiweb.tw/）查詢。

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