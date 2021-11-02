打雜小妹突升副總秘書！她曝「上班好緊張」　網歪樓：人生就要翻轉

▲女網友突然成為副總代理秘書，讓她上班很緊張。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者黃品臻／綜合報導

從平凡的一名打雜小妹，突然升級成為副總秘書是什麼感覺？就有一名網友從打雜小妹職務離職三個月後，因高層秘書請長假需要找代理人，前公司詢問她「要不要回來上班」，所以她從原本的「打雜小妹」飛升為「副總代理秘書」，讓她覺得有夠緊張。

一名女網在PTT的WomenTalk板以「從打雜小妹到副總秘書」為題發文，表示不久前才離職，但最近前公司的秘書需要長時間請假想找一個人代理，詢問原PO願不願意，考量到前公司環境好、同事友善，她最終便決定回去就職。

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這次回任原PO直接從「打雜小妹」飛升成「副總代理秘書」，但她也坦言，升級成秘書後一直很怕忘了什麼事，很想趕快上手但又不知從何下手，「看著信箱的信件試圖想學原秘書的方式，總之整個人就是很慌」。她告訴自己要平常心面對，不過目前才剛上工幾天真的非常緊張。

▲原PO分享從打雜小妹升級成副總代理秘書。（圖／翻攝自PTT）

文章一出不少鄉民紛紛歪樓留言表示，「霸道副總的故事開始」、「應該很正吧～陪副總才是工作重點」、「言情小說劇情!!!」、「可以強攻霸道總裁啦，人生翻轉就靠這次」、「妳姓金嗎？」、「以為是小說還是電影劇情，結果是現實」、「金秘書妳好」。

也有網友貼心幫原PO打氣，「那表示你很能幹啊，不然怎麼會想到你」、「原po加油，被指定好好把握」、「加油啊，放平常心只求不要出大包就好」、「加油，有人也從打雜做到副總」。

不過也有網友點出實際問題，「薪水有沒有加倍？沒有還是打雜」、「其實秘書也是打雜，只是職稱比較好聽」、「薪水飛升才是重點」、「薪水有比照原秘書嗎？沒有的話還是在打雜，職稱都是假的，何況只是代理，等原秘書假期結束後不就馬上失業？」、「打雜中的霸主，還是打雜」。