外籍機師染疫趴趴走引嘴砲　他PTT喊「直接撲殺」判決出爐

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

去年底一名長榮外籍機師違反防疫規定，染疫趴趴走，導致本土零確診253天的努力破功，引來網友憤怒，傅姓男子也在「PTT 」網站發言「直接撲殺啦！」等語被查獲送辦，屏東地檢署依恐嚇公眾罪起訴；法官審理，認為應屬情緒性發言，判陳男無罪，可上訴。

長榮一位機師於去年底違反防疫規定，屏東縣傅姓男子於2020年12月22日晚上進入PTT以「現在殺死機師和毒女應該沒罪又有獎金吧」為標題，留言「被他們傷害了」、「這根本是恐攻」、「所以現在殺死他們算是為民除害吧？」、「請問他們現在在哪？」等，被警方網路巡邏查獲依恐嚇公眾罪送辦起訴。

陳男在開庭時陳述，他是為了反擊網站上的留言者，是反諷，沒有恐嚇公眾的犯意。

法官審理，發現當時該網站聞言機師違反防疫規定，在網路發言都很辛辣與情緒化，如「直接撲殺啦！」、「直接丟去填海」、「應該把他抓出來吊死然後晾在飛機上曬成乾」等，也有網友認為陳男的留言「嘴砲而已」，因此，雖充斥聳動性、仇恨性及偏激言論，但觀其為言論，縱有不當，惟審酌檢察官認被告涉嫌前開恐嚇公眾犯行所憑證據，尚未達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其犯行為真實程度，因此判決無罪。