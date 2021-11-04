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北捷連兩天亮刀嚇壞人！1男持剪刀搶博愛座　1男持水果刀靜坐

▲台北捷運3、4兩天驚傳男子持刀引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北捷運3、4兩天驚傳男子持刀引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、邱中岳／台北報導

台北市捷運系統3、4兩日驚傳兩男持刀威脅公眾安全問題，引發民眾關注。3日晚間22時35分，北捷西門站駛往新店方向列車有民眾揚言要殺人，線上警方獲報後轄區出動大批警力趕往現場，結果現場是一名林姓男子（69歲）因為搶博愛座座位與民眾發生爭執，林男當場掏出剪刀示威，車上乘客嚇得紛紛下車躲避，轄區羅斯所警派員圍捕，當場逮捕林男、訊後依公恐嚇公眾危安罪嫌移送台北地檢署。

▲台北捷運3、4兩天驚傳男子持刀引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北捷運3、4兩天驚傳男子持刀引發民眾恐慌。（圖／記者張君豪翻攝）

無獨有偶，4日上午9時08分左右，一名蔡姓乘客（65歲）搭乘捷運新店線，在列車上無故將長達17公分水果刀拿出，引發民眾恐慌，乘客見狀立刻按壓緊急按鈕和列車長通話求助，警方獲報派出大批警員到場，但發現蔡男手上拿著水果刀並未有拔出或揮舞情勢，僅是靜靜坐在那裏。由於已經引起民眾恐慌，警方將他帶回，訊後依社維法「無故攜帶刀械」移送裁處。所幸這兩起捷運持刀案並無造成人員傷亡。

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