男不爽樓上噪音！她持刀理論反遭殺死　消防：婦人身上還插著刀

記者楊熾興／桃園報導

桃園龜山區南上路某社區大樓17日下午發生凶殺案，7樓陳女住戶與6樓洪男住戶因樓地板噪音發生激烈口角，陳女持菜刀下樓與洪男理論，酒醉的洪男亦持水果刀出來理論，洪男竟持刀攻擊陳女，造成陳女背部多處刀傷，消防人員趕到時陳女背上還刺著水果刀，地上則留著一片血跡，經緊急送往長庚醫院搶救仍宣告不治。

▲酒醉持刀殺人的洪男遭移送法辦。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方調查，今日13時50分許，大坑派出所接獲轄區南上路某社區發生糾紛，經查案因7樓住戶陳女（60歲）與6樓住戶洪男（48歲）因噪音問題發生糾紛，陳女持菜刀致6樓欲找樓下住戶洪男理論，兇嫌洪男（酒測值0.75）竟持刀攻擊陳女，造成陳女背部多處刀傷，陳女不支倒地。陳女的兒子在7樓聽到爭吵聲下樓查看，看到陳女倒地嚇壞了，趕忙報警。

▲門口留下血跡斑斑。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

消防隊員說，陳女的左背後處有傷口，甚至還插了一把刀，緊急將沒有呼吸心跳的她送醫後，仍不幸回天乏術。警方趕抵逮捕陳男，依殺人罪嫌帶回偵辦。他供稱，與陳女長年因樓地板噪音而互有嫌隙，今天再度因同樣問題吵架，盛怒之中才會失手刺殺陳女。

龜山分局大坑派出所獲報趕到現場逮捕洪男(酒測值0.75MG/L)，查扣刀械兩把，全案依殺人罪移送法辦。警方呼籲民眾發生糾紛，可以尋求各區調解委員會協調解決。