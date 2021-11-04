強要10、12歲女兒！38歲單親爸「炫耀鬼父情節」她怒套話報警

▲女網友聊天疑似遇到鬼父，自稱跟10歲和12歲女兒發生性關係。（示意圖／123RF）

網搜小組／鄺郁庭報導

「有夠可怕，我忍著噁心的情緒儘量跟他聊了。」一位女網友日前上匿名聊天網站「WooTalk」，遇到自稱住嘉義的38歲單親爸，竟說自己跟10歲、12歲女兒發生性關係，還直呼「我很變態」。原PO見狀，便試著套話並怒報案，也將對話傳到《Dcard》，將已知線索曝光，「真的擔心是否真的有女孩受害。」

這位女網友在《Dcard》匿名發文「疑似遇到鬼父了（更報案紀錄」，文中貼出10張對話截圖，只見對方一開始突然發問「假設男人操10跟12y的女孩，妳能接受嗎？」還說「我很變態」。在原PO的引導下，對方也透露自己38歲，半強半推跟女兒發生性關係，還曾要求女兒不穿內衣褲出門。

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女網友還問「喜歡這種感覺嗎？她會不會做到哭呀？還是她也蠻享受的？」單親爸就說他已經有點成癮了，女兒以前還會哭，但現在就比較配合，甚至試過3人一起在停車場、公廁。超噁對話讓原PO很反感，雖然過程中試圖讓對方透露更多，但好像不太順利，「後來好像被他識破，讓他就這樣離開了。」

▲原PO努力套話，並報警處理。（示意圖／Pixabay）

事後，原PO也趕緊報警，「提供了他的一些年籍資料，做了筆錄，警察告訴我，wootalk的特性就是一離線之後就不好查IP，所以基本上網路線索是無從查起了。」她直嘆，發文目的是為了曝光這些已知線索，希望大家也多留意身邊的人，「我是真的擔心是否真的有女孩受害。」

貼文一出，不少人認為是唬爛的，但也有網友支持原PO報警，「同意其他人有可能是唬爛，可是就怕萬一是真的怎麼辦」、「我的眉頭從頭皺到尾欸」、「有可能鬼父很想跟人分享但又怕被舉報，只好透過這種方式跟匿名的人分享，對他來說或許也是一種刺激」、「就算是說謊放話，也活該被警察找上門問候。」

▼原PO貼出和單親爸的對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）