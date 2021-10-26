愛上一個人「死心塌地星座男」Top5！第1名傻愛：把最好都給你

▲另一半愛上你後，也是死心塌地想給你最好的一切嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／小孟老師

不管是十二星座還是十二生肖都會有專情與不專情的男人，而若不討論超級渣男的話，在十二星座中最專情的男人有誰上榜呢？又會用何種方式死心塌地的愛著對方呢？

第5名：天秤座

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一起來跳浪漫華爾滋

天秤座的人如果真心愛上一個人，他們會打開貼心雷達，隨時偵測對方需要被照顧的地方，會在很多細節上展現溫柔，讓女生感受到被重視的感覺。通常他們不容易找到那個讓他很想安定下來的對象，這樣的對象通常都帶著很獨立自主的特性，又願意跟他們撒嬌，也願意幫他一起維持兩人生活的舒適感，而一旦他們開始依賴這樣的關係，他們會希望能永享兩人穩固的幸福，一旦他們心裡決定要跟你定下來，就會非常討厭任何外來的變動與介入，如果女友本身桃花很旺，你會看見他們佔有慾大爆發，他們會想用各種手段來逼退黏著你的蒼蠅，但通常方式不會太粗魯，他們的偏激只會讓朋友看到。因為他們還是希望保有著白馬王子的英勇與形象。

第4名：水瓶座

天旋地轉你就是我的宇宙中心

水瓶座的人內心就像一個空瓶子，如果遇到了心愛的人，就會讓對方把自己填滿，全心全意的只擁有對方，一旦他們認定了一段關係，或者愛上了某個特別的靈魂，在他們的心裡，一生都會留一個特別的位子給對方，而且沒有任何人能拿來比較，這種獨特而純粹的愛雖然很抽象，卻會烙印在他們腦海與心裡最深處。

通常能讓水瓶座死心塌地愛上的女人都很懂得生活，能夠給他們精神安全感上很大的滿足，這會使得水瓶座男人很想要被對方接受自己的全部，也願意為對方犧牲奉獻，因為這種陷在愛裡面的感覺就很像躺在棉花糖裡，讓人覺得飄飄欲仙。不過一般來說不容易看出來水瓶男到底愛誰愛得這麼深，可是被他們珍愛的女人一定會知道。

▲天蠍座就想獨佔你，最深愛能堅持自己、永遠發光的另一半。（示意圖／資料照）

第3名：天蠍座

我要獨占你然後好好品嚐你

天蠍座的男人喜歡充滿魅力的女人，他們非常懂得在愛人面前用最深情的方式，一步一步的靠近與吃掉對方，而他們會非常享受這個過程，特別是一切盡在不言中的戀愛追逐感，會讓他們愛到瘋狂。他們會深深的依戀愛人，也會深深的依戀兩人創造出來的關係，沒錯，這個充滿緊張刺激的互動也會讓他們深愛。

而他們的佔有慾極強，也會希望情人給他們對等的回報，但很多人誤以為竟然他們這麼愛管，我就乖乖地守在家裡好了，通常這是毀滅的前奏，因為除了愛你之外，他們還非常愛你們創造出的「戀愛互動關係」，如果這個部分不再迷人，不再有戲劇張力，他們就會冷掉。所以你會看到天蠍男人最深愛的，都是會堅持自己永遠要發光的女人。

第2名：摩羯座

但願人長久千里共嬋娟

摩羯座的男人非常的務實，一個成熟且知道自己要什麼的摩羯男人在選擇感情對象時，首先會挑選有辦法朝朝暮暮相處都不厭倦的類型。因為摩羯男人寧缺勿濫，他們不在意對方是否身材過人、臉蛋絕美，他們在意的是會不會很容易膩。

對他們來說愛是與日俱增的，最真實的愛是每天每天的生活，在各種磨合裡面還能夠懂得彼此讓步、體貼對方、尊重彼此，這會讓摩羯的愛越陷越深。有時候他們自己都不知道自己的愛已經如此濃烈，特別在快要失去的時候，他們會如當頭棒喝一般，深深的覺醒，而他們死心塌地的程度，甚至是可以犧牲自己所追求的一切，只為了守護對方一生。如此深情的愛是鮮少有人能做到的。

▲金牛座傻傻的付出與愛，想把全世界最好的都給對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第1名：金牛座

小王子與紅玫瑰

金牛座的男人平常看起來老實敦厚，在職場上又屬幹練，但他們一旦深深愛上一個人，就會像是一個第一次知道什麼是戀愛的純情少年，因為要讓他們真心愛上一定會有一種「天注定的特別感」，這種感覺會讓他們一直想討對方的歡心，像一個初戀的少年如此的熱情，對彼此的感情充滿浪漫的期待，而對方甚至不需要特別做什麼，只要做自己一直存在著，他們就能保持熱情的為對方運轉，想要把全世界最好的都帶給對方，可以說是非常真摯又熱切的愛。

這種愛甚至常常讓他們鬼遮眼，對方的缺點都會被愛給模糊掉，偶爾旁邊的人都覺得太傻了，但他們卻樂在其中，永遠只看見對方純潔美好的一面。

本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟