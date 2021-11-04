陸再增103例本土感染！遍布17省份「已連兩天破百」

▲黑龍江省確診持續增加。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委3日通報，2日新增本土確診87例、無症狀感染者16例，分布於17個省份，這已經是大陸連兩日通報超過百例新增病例。首都北京市累積病例也達39例。

根據通報，87例新增確診分布在14個省份，分別為黑龍江45例，其中黑河市44例、哈爾濱市1例；河北23例，其中石家莊市20例、辛集市3例；寧夏4例，均在銀川市；江蘇3例，均在常州市；河南3例，其中鄭州市2例、周口市1例；內蒙古2例，均在阿拉善盟；四川2例，均在成都市；甘肅2例，其中蘭州市1例、天水市1例；山東1例，在日照市；重慶1例，在沙坪壩區；青海1例，在西寧市。

16例新增無症狀感染者分布在7個省份，分別為河南6例，均在鄭州市；江西5例，均在上饒市；黑龍江1例，在哈爾濱市；江蘇1例，在常州市；浙江1例，在嘉興市；山東1例，在日照市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州。

大陸中國工程院院士、呼吸病學專家鐘南山3日表示，本輪疫情擴散的面積比較廣，涉及的省份比較多，估計（病例）還會再增加，現在距離疫情的峰值還有一段時間，但是不會太長，「現在算起來一個月基本是應該可以考慮能夠控制的。」

此外，大陸首都北京市確診病例已增至39例。其中，有一家5口確診者的密切、次密切接觸者就多達624人。北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，Delta變異株傳染性強，北京市這波本土疫情的傳播途徑以「家庭接觸傳播」為主，其次為「棋牌聚集傳播」。