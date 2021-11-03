國外研究：兒少確診家戶傳播力高「爺奶感染嚴重」

▲國外研究發現兒少確診後，家戶傳播力高，以祖父母被感染最嚴重。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



文／中央社

台北醫學大學教授陳立昇今天表示，國外研究發現，兒少確診COVID-19後，家戶傳播力高達45%，以祖父母被感染最嚴重，但家人若完整接種疫苗，可降低感染、更早康復。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙與台大公衛校友群今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，解析最新疫情發展，同時邀請台北醫學大學教授陳立昇分享疫苗對家戶感染的保護力。

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陳秀熙提到，觀察6大洲疫苗施打速度，可發現異質性相當高，疫苗生產率高的歐美國家，疫苗施打率較高，而缺乏疫苗生產能力的中低收入國家，其疫苗接種率也相對較低，因此對於中低收入國家疫苗援助政策應多以疫苗生產投資為主，而非只捐贈疫苗。

如以COVID-19發生率和完整疫苗施打率進行疫情風險分層，陳秀熙指出，目前7成1國家屬於低或極低風險；對於中高風險國家，建議入境後集中檢疫，低風險且高疫苗施打或極低風險低疫苗施打國家入境後則採居家檢疫，極低風險且高疫苗施打的國家，可考慮縮短入境後隔離檢疫天數。

在兒童及青少年家戶傳播力方面，陳立昇表示，美國針對224名參加營隊的兒少進行追蹤，發現症狀個案中有71%是返家後才產生症狀，家戶傳播力推估高達45%，以祖父母被感染情形最嚴重。

陳立昇提到，英國也追蹤確診個案的同住家人後續確診狀況，研究顯示同住家人若完整接種疫苗，可降低34%感染，完整施打疫苗者須接觸更多天才會被感染，而疫苗也會使病毒量下降較快，感染者也能更早康復。

另外，口腔保健習慣也可能影響家戶內傳播風險，陳立昇表示，西班牙研究發現，確診個案如經常清潔舌頭、更換牙刷、定期消毒牙刷，可降低家人被感染的風險；但如出現共用漱口杯、共用牙膏、沖水時馬桶蓋未闔上等情況，會增加同住者被傳染風險。

青少年施打疫苗後發生心肌炎的狀況也受到各國關注。台大公衛校友群成員任小萱指出，美國研究顯示，年齡越小施打疫苗，發生心肌炎風險越高，施打第2劑後的發生率明顯上升；由於許多研究發現青少年施打第2劑疫苗後，發生心肌炎風險增加，部分國家也調整施打疫苗策略，如香港建議12至17歲改打1劑BNT、英國12至18歲僅施打1劑BNT等。