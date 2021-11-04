性侵慣犯出獄後竟又染指9男童　8歲男童也不放過！

▲吳姓男子性侵多名男童，判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳銘峯／台北報導

曾犯下性侵多名男童而遭判刑12年定讞的吳姓男同志，2018年間假釋出監後，與少年交往，並以幫忙長輩照顧小孩為由，藉機性侵少年的多名友人，總計有9名男童遭到性侵、猥褻，年紀最小的年僅8歲。一審將吳男判刑12年，二審加重改判12年6月。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

判決指出，吳男2007年間，就犯下多起性侵男童案件，分別遭判刑7年6月、3年10月、3年4月，最後執行有期徒刑12年確定。他入監服刑多年，一直到2018年5月2日才假釋出監，雖然交付保護管束，但他在保護管束期間內，就開始犯案。

檢警調查發現，吳男出獄後與當時14歲的少年交往，透過少年認識不少周邊的朋友，但都是弱勢家庭。吳男就已協助長輩照顧小孩為由，讓男童的家長卸下心防，而後吳男趁機性侵、猥褻。被性侵的男童從15歲到8歲都有，總計共有9名男童被害，有的是睡著被撫摸下體，有的是被帶到汽車旅館時遭到性侵，還有多人是睡著時，被吳男性侵，總計吳男犯下14次犯行。檢方提起公訴。

一審將吳男判刑12年，案經上訴，高等法院審理後，認為全案量刑太輕，審酌他利用被害人之弱勢家庭狀態，佯以代為照顧未成年人為由，使被害人及家中長輩降低戒心，並對被害人性侵，侵害男童們的性自主權，並對男童們身心健全發展造成不良影響，犯罪情節嚴重。雖然吳男犯後坦承犯行，但並未與全部被害人達成和解，再加上先前他還犯下相同案件，高院因此加重刑度，改判有期徒刑12年6月。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

►案發現場／14歲葉小妹遭性侵棄屍！色魔累犯「出獄已老難再犯」判免死

►戀童癖養小鬼成魔！買凶殺小六男童陪葬 10少男收禮物也遭下手

►Podcast《我在案發現場》只聊偵辦過的案件