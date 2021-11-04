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社會 社會焦點 保障人權

富商無照偷飛R22直升機　300萬換緩刑二審減輕為100萬

▲陳耀庭違法飛「R22」直升機，23日開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲富商違法飛「R22」直升機，二審判刑。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓物流富商熱愛飛行，去年9月間於桃園市龜山區偷飛羅賓遜Robinson-R22直升機（簡稱R22），最後因機械故障迫降新北淡水淡海新市鎮街頭，引發議論。陳男被捕後，遭提起公訴，一審將他判刑2年、緩刑5年，但需繳交300萬元給公庫；高院二審4日維持一樣刑度、緩刑，但減為繳交100萬元給與公庫。可上訴。

本案發生於去年9月間，一名網友目擊一架R22私人直升機，在新北市淡水新市鎮的街道上載客起飛；由於緊鄰住宅大樓，恐發生意外，網友將影片po上YouTube，「直升機這樣飛合法嗎？」檢方隨即剪報分案，查出駕駛者是桃園地區的物流富商陳姓男子，另外也在龜山地區的鐵皮屋查獲直升機，檢方將他帶回偵訊，訊後依違反《民航法》諭令50萬交保。

檢方調查，55歲的陳男有違反《民航法》前科，2008年曾因此被判刑2月，但他仍多次無照駕駛直升機飛航而影響飛航安全。檢方根據直升機上的飛航記錄器，發現陳男飛行達48次，陳男在偵查中坦承犯罪，並願意將直升機捐贈給虎尾科技大學。檢方最後提起公訴，但建請法院予以輕判。

一審法院審理後，認定陳男共犯下《民航法》「非法飛行罪」共48罪，每罪判刑2個月，得易科罰金；合併應執行有期徒刑2年，以3千元折算一日，得易科罰金219萬元。另外宣告緩刑5年，但需繳交300萬元給與公庫。陳男上訴第二審。

二審高院審理後，於4日宣判，高院維持一樣的罪名、刑度，但在罰金折算標準上予以減輕，改以1千元折算1日，陳男的2年有期徒刑得易科罰金73萬元；此外，也減少緩刑處分金，改判需繳交100萬元給與公庫。可上訴。

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