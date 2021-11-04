　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起全台大回暖！下周氣溫跳水「熱爆→剩10°C」時程表出爐

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周日開始氣溫急凍，下周一、二濕冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日起東北風減弱，各地明顯回暖，尤其中南部高溫可達32度，不過周日深夜開始，今年秋冬季第一波大陸冷氣團即將南下，氣溫跳水下探10度，下周一、二濕冷，周三起轉乾冷，且「溫度低點」可能出現在乾冷期間。

氣象專家吳聖宇在臉書發文表示，周日晚上開始明顯變冷，下周一、二偏向濕冷型態，水氣多，除了原本就容易下雨的北部、東半部之外，降雨甚至有機會延伸到中部，不排除連南部山區都可能出現降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲周日首波大陸冷氣團南下，低溫急凍。（圖／氣象局）

下周三起深厚西北風南下，轉為乾冷型態，各地天氣將會明顯好轉，並且持續較長時間，有機會一路乾冷到下周末左右。值得注意的是，這一波降溫的「溫度低點」將出現在乾冷的周四、五。

吳聖宇提醒，北台灣空曠地區有機會降到10-12度間，市區也會降到12-14度間，其他地方像是中部空曠地區也有機會降到12-14度，南部空曠地區及花東縱谷內則有機會降到16-18度。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲今日起至周日氣溫回暖，北、東有雨。（圖／氣象局）

氣象粉專天氣即時預報表示，今日起至周日回暖，早晚涼意稍減，白天升溫快，尤其「中南部」中午高溫可達30到32度，靠內陸區域將更高。周六、日北、東部注意上述時段之零星陣雨。

周日深夜開始，全台將起風、明顯降溫，且本次冷空氣抵達台灣前，幾乎「沒有」經過海面，大多直接由中國內陸直接移出，降溫將顯著；加上冷空氣「偏乾」的特性，輻射冷卻將明顯，中北部空曠地區清晨低溫將下探13到14度。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
綠2022人選「黨主席掌握19席」　他轟蔡英文：何德何能敢獨
新北破獲「地表最大毒品案」　市價超過18億
周曉涵「趴床壓胸」ω曲線激辣！　纖腰翹臀全看光
「我老公要停！」騎士夫妻人肉佔位嗆聲　傻眼影片曝
清純女星片場疑中邪失蹤！　消失14年近況曝光
懂投資不如懂投胎！　滿月紅包超厚「比寶寶頭還大」
陳修將殺女友　王薇君宣布辭職：不然以後要穿防彈衣
快訊／全家恐涉案！蛇蠍女殺包養男案情擴大　父母、弟弟遭聲押
今起全台大回暖！下周「熱爆→剩10°C」時程表出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

顧病母跨縣市奔波15年　81歲陳三郎獲全國孝行楷模獎

基捷「10年後才可能進基隆」　交長：市民先習慣在八堵轉捷運

今起全台大回暖！下周氣溫跳水「熱爆→剩10°C」時程表出爐

客庄券今抽最後10萬份　6大QA一次看「11／15起可用」

「我老公要停！」騎士夫妻人肉佔位嗆聲　網看影片酸：這一對真配

懂投資不如懂投胎！　滿月紅包「厚如寶寶頭」目測至少50萬

美BNT第二劑心肌炎增10倍！前台大醫憂：台灣年輕男施打恐有160例

美BNT第2劑心肌炎增10倍！台男學生恐爆160例　他籲參考英國做法

心疼彭帥　律師2案例揭「權勢性侵」無盡惡性循環原因

倫敦旅展爆台灣熱　華航長榮宣布12月重啟直飛

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

顧病母跨縣市奔波15年　81歲陳三郎獲全國孝行楷模獎

基捷「10年後才可能進基隆」　交長：市民先習慣在八堵轉捷運

今起全台大回暖！下周氣溫跳水「熱爆→剩10°C」時程表出爐

客庄券今抽最後10萬份　6大QA一次看「11／15起可用」

「我老公要停！」騎士夫妻人肉佔位嗆聲　網看影片酸：這一對真配

懂投資不如懂投胎！　滿月紅包「厚如寶寶頭」目測至少50萬

美BNT第二劑心肌炎增10倍！前台大醫憂：台灣年輕男施打恐有160例

美BNT第2劑心肌炎增10倍！台男學生恐爆160例　他籲參考英國做法

心疼彭帥　律師2案例揭「權勢性侵」無盡惡性循環原因

倫敦旅展爆台灣熱　華航長榮宣布12月重啟直飛

「羽壇鐵人」周天成累了！　德國海洛公開賽首輪意外出局

梨山+谷關7遊客中心「行動電源租借」上路　前30分鐘免費

顧病母跨縣市奔波15年　81歲陳三郎獲全國孝行楷模獎

開放寄杯、冷熱互換！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

六成三上班族職業倦怠中　特效藥：連休29天、加薪5400元

快訊／台南公寓火舌衝天　3人受困警消破門搶命

陳美鳳「65歲真實身材」有多離譜？　她實穿二手洋裝嚇到崩潰：太恐怖

Delta攻入北京！本土已39人確診　全家染疫接觸逾600人

綠2022人選「黨主席掌握19席」　他轟蔡英文：何德何能敢獨裁？

反萊豬影響加入CPTPP？　經長：台灣不要自己把自己卡住

米克斯犬聽叩叩聲馬上舔唇衝來 水煮蛋引網共鳴：我家的也是！

生活熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

台大首位女學生　一張老照片揭密

陸網友追問謝淑薇「彭帥不倫風暴」　21字霸氣回應

艾多美蜂蜜飲驗出肝毒成分　食藥署：已要求業者停售

美BNT第2劑心肌炎增10倍！他憂年輕男施打恐有160例

最後2個月「4星座財運大逆襲」要發了！

估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍三日探14度

今起全台大回暖！下周氣溫跳水

大便7形狀加1情況　大腸癌風險飆

農遊券最後一抽幸運號出爐！

中午截止！12歲以上快預約BNT　滿50歲「第一劑可選打AZ」

騎士夫妻人肉佔位嗆聲　網酸：這一對真配

更多熱門

相關新聞

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

中央氣象局預報員劉宇其表示，明天（4日）降雨類似，北東時晴時雨，東半部有陣雨、其中東北部有較大雨勢，北部也有零星雨勢，中南部則是午後有雷陣雨，高溫可達30度，預計明後兩天較為溫暖，周末鋒面通過後溫度稍降，下周起有一波東北季風或是大陸冷氣團影響台灣，各地溫度明顯下滑。氣象主播則表示，這波冷空氣規模大、冷得時間久，若強度達到冷氣團，將成為40年最早的一波。

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　先濕冷再轉乾

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　先濕冷再轉乾

挑戰首波冷氣團！　鄭明典：溜滑梯曲線出現了

挑戰首波冷氣團！　鄭明典：溜滑梯曲線出現了

下週入秋最強冷空氣報到！　北台灣局部下探14度

下週入秋最強冷空氣報到！　北台灣局部下探14度

專家：「冷氣團」下周一到台灣　最低溫時間曝

專家：「冷氣團」下周一到台灣　最低溫時間曝

關鍵字：

低溫下雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

台大首位女學生　一張老照片揭密

理科先生親揭「不回台2原因」！

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

傅天穎打莫德納第2劑！　「心跳剩51下」緊急送急診

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面