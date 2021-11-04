今起全台大回暖！下周氣溫跳水「熱爆→剩10°C」時程表出爐

▲周日開始氣溫急凍，下周一、二濕冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日起東北風減弱，各地明顯回暖，尤其中南部高溫可達32度，不過周日深夜開始，今年秋冬季第一波大陸冷氣團即將南下，氣溫跳水下探10度，下周一、二濕冷，周三起轉乾冷，且「溫度低點」可能出現在乾冷期間。

氣象專家吳聖宇在臉書發文表示，周日晚上開始明顯變冷，下周一、二偏向濕冷型態，水氣多，除了原本就容易下雨的北部、東半部之外，降雨甚至有機會延伸到中部，不排除連南部山區都可能出現降雨。

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▲周日首波大陸冷氣團南下，低溫急凍。（圖／氣象局）

下周三起深厚西北風南下，轉為乾冷型態，各地天氣將會明顯好轉，並且持續較長時間，有機會一路乾冷到下周末左右。值得注意的是，這一波降溫的「溫度低點」將出現在乾冷的周四、五。

吳聖宇提醒，北台灣空曠地區有機會降到10-12度間，市區也會降到12-14度間，其他地方像是中部空曠地區也有機會降到12-14度，南部空曠地區及花東縱谷內則有機會降到16-18度。

▲今日起至周日氣溫回暖，北、東有雨。（圖／氣象局）

氣象粉專天氣即時預報表示，今日起至周日回暖，早晚涼意稍減，白天升溫快，尤其「中南部」中午高溫可達30到32度，靠內陸區域將更高。周六、日北、東部注意上述時段之零星陣雨。

周日深夜開始，全台將起風、明顯降溫，且本次冷空氣抵達台灣前，幾乎「沒有」經過海面，大多直接由中國內陸直接移出，降溫將顯著；加上冷空氣「偏乾」的特性，輻射冷卻將明顯，中北部空曠地區清晨低溫將下探13到14度。