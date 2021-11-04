初雪可能時間曝！下周高低溫都「暴跌10°C↑」　這2天最冷探12°C

記者李宜秦／台北報導

今日東北風減弱，各地氣溫回升，不過華南雲雨區東移影響，北台灣降雨機率較高，明日氣溫將是未來一周最高，高溫可達30度，下周一開始受到東北季風或大陸冷氣團影響，白天高溫下降12度，僅約17度。其中周三夜晚到周四清晨是最冷的時間，最低溫約12度，較今明兩日低溫下降11度，合歡山有機會降下初雪。

▲下周一開始天氣有大幅變化，氣溫驟降。（圖／記者許靖騏攝）

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氣象局預報員李孟軒表示，今日東北風減弱，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部雨勢，華南雲雨區東移影響，北台灣也有降雨，午後則是中南部山區有雨。明日氣溫回升更明顯，是未來一周氣溫最高的一天，西半部29到30度，東半部27到29度，東半部、午後西半部山區有零星降雨，早晚低溫約21到23度。

周六鋒面通過、周日一小股東北風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，中部有時有零星降雨，午後南部山區零星飄雨，這一波鋒面結構鬆散，降雨量值不大，周末還不會有明顯降溫，迎風面的北部、東北部高溫僅略降1到2度。

▲下周先濕再乾，周三入夜最冷。（圖／記者許靖騏攝）

下周一開始受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫急劇下降，白天高溫約17到18度，北部、東北部低溫15到16度，其他地區17到20度，周一、二濕冷，中部、花蓮白天高溫也會下降3到5度，北部、東北部整天有雨，降雨時間長，伴隨華南雲雨區東移影響，中部也有局部陣雨，南部山區零星降雨。

周三開始水氣減少，天氣型態由濕冷轉乾冷，周三夜晚到周四清晨水氣少，輻射冷卻明顯，是最冷的時間點，中部以北、東北部僅12到14度，由於後期資料變動性較大，仍需持續觀察冷空氣是否達到冷氣團標準。

李孟軒表示，近年來受到全球暖化影響，有延後轉冷的趨勢，上一次11月中旬出現冷氣團是2001年的11月，當時曾有14度以下的氣溫，以近年氣候來看算是少見，不過以氣候平均值而言，11月中旬出現冷氣團是正常現象。

氣象局預報員張承傳表示，下周最冷的時間水氣較少，因此下雪的機會相對小，但若條件順利配合上，合歡山較有機會降下初雪，而玉山因為位置較南邊，機會更小。