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台灣在WTO會議指禁水果缺科學依據　中方回應有害蟲

▲縣府團隊努力拓展鳳梨釋迦國內市場，將於家樂福上架。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲中國禁止台灣進口釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電

世界貿易組織（WTO）今天開會，常駐世貿代表羅昌發針對中國禁止台灣進口釋迦、蓮霧提出「特定貿易關切」，強調欠缺科學依據，逾越WTO協定所規範的必要程度，而中方回應害蟲是事實，所為符合規範。

中國今年3月起暫停台灣鳳梨進口，9月再通知台灣釋迦與蓮霧多次驗出有害生物介殼蟲，因此暫停輸入。農委會要求中國提出證據，但未獲中國回應。農委會隨後函請中華民國常駐世貿代表團，協助向SPS委員會例會提出特定貿易關切。

經常駐世貿代表團提出要求後，此議題納入WTO今天的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會，為顯示政府對此案高度重視，由羅昌發親自在會議現場發言，強調中方所採暫停貿易措施欠缺科學依據，明顯逾越WTO協定所規範的「必要程度」。

羅昌發表示，中方所稱在釋迦與蓮霧截獲太平洋臀紋粉介殼蟲，實際上僅占相關鮮果實出口到中國的0.3％以下；且在中國早已發現太平洋臀紋粉介殼蟲；台灣已執行二階段強化源頭管理與輸出檢疫措施成效良好；另參考各國作法，在進口水果發現此蟲時，可經檢疫處理後通關。

他強調盼中國依據WTO的SPS協定與相關國際標準，儘速恢復台灣鳳梨、釋迦與蓮霧三項鮮果實輸銷。

隨後中方發言則表示，發現害蟲是事實，暫停上述水果進口是基於科學證據且符合WTO規範。

羅昌發再發言指出，相關檢出比率僅占總數不到0.3%，且可透過薰蒸方式處理，禁止進口並不合理，盼中國正視台灣品管努力，早日解除相關限制。

常駐世貿代表團表示，政府將持續透過WTO平台及兩岸協商機制，敦促中國展開對話並遵守WTO規範，早日解除不合理貿易限制措施，以維護貿易秩序及農民權益。

今天會議採現場及線上參與的混合（hybrid）模式進行，台灣及中方現場及線上均有派員參與，不過中方發言代表以線上方式進行，名稱及職銜尚待確認。

 

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