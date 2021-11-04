獨／鄧佳華痛哭2分群組「自毀宣告」：謝謝照顧！連千毅火大回應了

▲鄧佳華爆哭2分鐘告白。（圖／翻攝自臉書／鄧佳華）

記者陳雕文／綜合報導

網紅鄧佳華3日上傳自拍影片，語氣哀傷說：「宜軒，我想知道你是如何看待我的……」還悲從中來，落下斗大淚珠！原來，宜軒是MOMO親子台的「香草姐姐」，鄧佳華多次公開放話示愛，但在去年被對方封鎖，深受打擊的他，又於3日晚間8點多在公司群組說出最壞打算，對此，連千毅火大回應了。

先看到鄧佳華最新的影片，搭配著悲傷BGM，他露牙皺眉說，「宜軒……我想知道，妳是怎樣看待我的，我想知道，妳的答案是不是肯定我？還是否定我，我都想知道。宜軒，我是真的很愛妳，我從來不曾愛過其他女生，妳是最特別的！妳是不一樣的」。

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鄧佳華說到一半已語帶哽咽，甚至摘下眼鏡痛哭，繼續說：「宜軒，我真的很想跟妳在一起，我很希望可以追求到妳，在我心中妳是最美麗的女生，就算妳討厭我，那也無所謂，至少我們可以當朋友，宜軒……一生一世，只愛妳一個。」全程哭了2分鐘，癡情表態令所有網友傻眼。

▲鄧佳華在公司小群組（圖左），以及跟經紀人布丁的對話。（圖／經紀人布丁提供）

據了解，鄧佳華還有請好友設法連繫「香草姐姐」但都沒有回應，當天晚間竟在公司的小群組放話說，「這是我最壞的打算！到電視台輕生」。經紀人布丁苦勸，「你傻孩子，以後會遇到很多很好的女生」，但鄧佳華回說，「謝謝妳的照顧，我為情想不開，可能做傻事」，布丁無奈說，「不要因為一個女人毀掉自己的一生，這是最傻的。」

眼前鄧佳華絲毫不聽勸，擔心他真的去幹傻事的布丁，趕緊聯繫老闆連千毅，連聽完再次一肚子火，大罵「頭殼壞去！」並將對話截圖全放上臉書粉絲專頁，網友看了紛紛留言，「謝謝你燃燒自己，照亮momo親子台～功德無量，快去吧」、「一年前封鎖你…阿你為何活到現在」、「很有事耶！」、「親子台很多小朋友，不要鬧…」、「別光說不練喔」。

連千毅無奈表示，「都已經有黑面兄幫他安排工作，21日還要跟一堆大咖藝人合體，然後現在又給我搞這一齣！我剛剛直接打電話臭罵他了，我罵他『你是頭殼壞去嗎！』不懂他到底是在搞甚麼東西，人家的經紀公司都打來關切，問我可否不要再讓鄧佳華提到香草姐姐了，我真的很生氣。」

連千毅說，「已經造成女孩子很大的心理負擔，對方早就請他別再打擾，結果他又一直搞些有的沒的，還自拍影片哭哭啼啼！我真的會氣死，然後，我現在人在南部陪我的家人，台北警方都打來關心，怕鄧佳華真的去自焚，所以，我決定再繼續冷凍他，最近不要再出來搞事，每次放他直播沒幾天就失控」。

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▼連千毅要賣粉絲團，仍有顧慮到鄧佳華的生計，請黑面兄協助安排工作，結果鄧佳華又失控。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）



