自爆被宜軒封鎖！鄧佳華「換位思考」提1要求：傷害是永遠的

▲鄧佳華2年前對宜軒一見鍾情。（圖／鄧佳華提供）

記者曾筠淇／採訪報導

網紅鄧佳華昨（3）日突上傳自拍影片，語氣哀傷說，「宜軒，我想知道你是如何看待我的……。」事實上，他口中的宜軒就是MOMO親子台的「香草姐姐」，他在2年前的活動對宜軒一見鍾情，並多次透過貼文向對方示愛，只是遭到封鎖後，就讓他覺得很受傷，「這樣的傷害很痛。」

鄧佳華昨晚突向記者表示，其實宜軒在1年前就對他造成某種傷害，「我不知道該怎麼走下去，那種傷痛一直都在。」宜軒在約莫1年前就封鎖他的臉書和IG，他猜測「可能是眼尖網友到宜軒的版說我的是非，導致我被宜軒封鎖。」

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「這樣的傷害是永遠的！」鄧佳華說道，他2年前在某個活動見到宜軒，當下一見鍾情，「從那次開始就愛宜軒到現在」，然而，他卻被封鎖，讓他覺得很受傷，「到現在還在痛，無法抹去的傷害，我想知道宜軒是怎麼想的，對我是什麼感覺？」

▲鄧佳華希望能與宜軒當朋友。（圖／翻攝自Facebook／李宜軒）

鄧佳華說，他會大動作拍片，無非是想知道宜軒的看法，「我希望跟宜軒先從當朋友開始，我跟宜軒的問題要有溝通的橋樑。」鄧佳華形容，被封鎖的感覺像是與心愛的女孩離別，「宜軒是我這27年真正愛過的女孩，愛了2年多」，所以他才會頻頻發文，用這樣的方式來追求對方。

記者詢問，如果也有粉絲對鄧佳華一見鍾情，並猛烈追求，會怎麼回應？鄧佳華對此表示，「簡單做個回應，無視之類的」，但是「我追求宜軒，我是已經考慮到未來真心想跟宜軒在一起生活，所以才想跟宜軒當朋友為優先。」

鄧佳華也說，以他對宜軒的了解，「她在舞台上和私下的態度是一樣的，非常善良。」而針對稍早「自毀宣告」的言論，記者鼓勵要好好活下去，，鄧佳華則回應「我知道了。」情緒看似穩定許多。

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▼鄧佳華昨日PO出2分鐘告白影片。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

