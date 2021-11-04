江漢明珠仙桃市　夢裡水鄉迎台商

記者趙禕/上海報導

向來有「江漢明珠」美譽，既是中國大陸知名的體操之鄉、文化之鄉，又是狀元之鄉、魚米之鄉的湖北省仙桃市，今天在上海舉辦了一場產業合作推介會，向近百位台商和台資企業高階管理層介紹當地的投資環境，吸引眾多台商的高度興趣。



▲湖北省仙桃市在上海向台商代表爭取產業合作。（圖／上海市台協提供）

位在中國大陸華中腹地，地處長江經濟帶和漢江經濟帶交疊區域的仙桃市，做為湖北省的直管市，已經連續十年蟬聯湖北首強並躋身全大陸百強縣市；2015年獲得大陸國台辦批准設立中國大陸第一家「海峽兩岸產業合作創新服務示範基地」，2017年又在大陸國台辦、發改委、商務部、工信部批准下，設立「海峽兩岸產業合作區仙桃產業園」。目前已經有旺旺、健鼎、康舒、富士和、六和等68家涵蓋食品、機械、電子、物流多個行業的台資企業前往投資，對該市的經濟貢獻率已經超過25%。接下來將朝零碳產業培育工程、千億非織造布工程、汽車零部件配套工程、新興產業培育工程、台商集聚工程、千億食品生物醫藥工程、招才引智工程現代服務業升級工程等方向發展。



▲湖北省仙桃市委常委統戰部部長胡常偉介紹仙桃市營商環境現況。（圖／記者趙禕攝）

仙桃市委書記羅聯峰表示，仙桃的戰略佈局就是要打武漢牌，走昆山路，建成湖北的昆山；仙桃市將始終秉持尊重納稅人，保護企業家、服務投資者的招商理念，以一流的要素保障一流的產業生態、一流的營商環境，讓台商在仙桃投資放心、創業舒心、生活開心，在合作中共享成功，在發展中實現雙贏。



▲湖北省仙桃市委書記羅聯峰。（圖／記者趙禕攝）

湖北省台辦主任莊光明在現場特別感謝了台企、台商等在去年湖北遭受新冠疫情的困難時期，向湖北省伸出援手、獻出愛心所提供的幫助。莊光明表示，到目前為止有2903家台灣企業在湖北省落戶，總投資額接近300億美金，也吸引了許多來自台灣的人才在湖北省就業；他們對湖北的生活環境、創業環境、就業環境都有非常高的評價。下一個階段將把湖北經濟從傳統製造業為主的形態，推向智能化、人工智能和高技術為導向的產業結構，促進湖北的經濟上升到全國先進行列。省台辦也會全力幫助台商在仙桃落地建設與發展。



▲湖北省台辦主任莊光明。（圖／記者趙禕攝）

今天的推介會上，台資企業競衡集團和優立美(湖北)科技有限公司與仙桃市進行了項目簽約。競衡集團董事長，也是上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍表示，她們是在經過長達三年的充份調查研究之後，認為仙桃是大陸發展的明日之星，所以決定要在仙桃投資發展；她也期待透過上海市台協的平台能向更多台商推薦湖北省和仙桃市的投資環境。



▲上海台灣同胞投資企業協會會長張簡珍與仙桃市進行項目簽約。（圖／記者趙禕攝）

▼優立美(湖北)科技有限公司與仙桃市進行項目簽約。（圖／記者趙禕攝）