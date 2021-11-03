蛇蠍酒店妹長得像女大生！手腕超高讓男人淪陷　「高收入」曝光　

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／翻攝林女臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

桃花劫！彰化埔鹽東螺溪張姓水流屍命案，整件案情在溪湖警方初絲剝繭下，將涉嫌殺人的張姓酒店女拘提到案，但在她的臉書卻看不到任何一張與張男的合照，如今就連張女家人也被傳喚到案說明，而張男的死也在友人的po網下，漸漸真相大白。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／翻攝自爆料公社）

據了解林女面貌姣好，人住在桃園，在台北酒店工作，雖然已經30歲，外表看似清純，但交際手腕非常的高，每月有10萬元收入，去年與張男認識後，離婚的張男便整個人陷入溫柔鄉內，被她迷得團團轉，而張男在死前工作有高收入，便以每個月10萬元包養對方，也經常跟她出雙入對，也買了一輛高達200多萬的BMW新車給她，對女友寵愛有加。

▲張男屍體在東螺溪發現。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林女自從今年酒店因疫情關門後，轉戰私人俱樂部，收入有增無減，她對於張男的每月10萬元包養費仍不滿足，兩人經常發生吵架。張男的朋友透露，他消失後，帳戶裡的錢卻一直被提領，相隔兩個禮拜後再找到人，已經是一具冰冷屍體，台中警方也在逢甲大學附近找到死者的BMW座車。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／翻攝林女臉書，以下同）

林女到案後避重就輕，甚至對檢警隻字未提到有被張男包養過，也不承認有提領張男的錢，只坦承有跟張男有到海邊同遊，起口角衝突，同行的友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願意多說，被警方依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准，而檢警也傳喚林女母親、父親及弟弟到案說明。