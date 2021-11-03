南韓「艾多美蜂蜜飲品」驗出肝毒成分　食藥署：已掌握將稽查

▲艾多美蜂蜜飲品（Hemohim）。（圖／取自艾多美網站）



記者嚴云岑／台北報導

南韓傳銷公司艾多美旗下「蜂蜜飲品（Hemohim）」，在香港被驗出毒性成分「甲氧沙林」，已造成4人肝損傷入院，由於該產品在台灣也有販售，食藥署表示，已掌握該消息，將聯合區管中心與各地方衛生局進行稽查，了解是否添加該成分。醫師則表示，甲氧沙林具有肝毒性，衛福部應主動排除。

根據香港媒體報導，4名肝損傷患者均為女性，在4月至9月出現茶色尿、黃疸與嘔吐症狀，尿液中驗出未標示的甲氧沙林（Methoxsalen）成分，除了會造成噁心、嘔吐、疲倦等症狀外，也可能造成肝損傷。香港衛生署發言人已呼籲曾服用者停止服用，有症狀也應就醫。目前香港艾多美網站已無販售該產品。

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不過，由於台灣網站依然可購得此產品，食藥署表示，目前已接獲相關通報，將請區管中心聯合各地方衛生局進行稽查，也會請藥品組了解台灣販售產品是否含有「甲氧沙林」，以及該成分對人體影響。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，甲氧沙林為乾癬處方藥，需搭配紫外線照光使用，因具有肝毒性，加上藥品不該出現在食品中，衛福部應該儘速了解，以免造成人體危害。