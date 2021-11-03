病患妻求他畫符「鎮住牛頭馬面」　醫認：她說的沒錯

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病患妻求他畫符「鎮住牛頭馬面」　陳志金認：她說的沒錯

▲病患住院，妻子竟拿紅紙求醫師「畫符鎮壓牛頭馬面」。（示意圖，與本文無關／記者黃子倩翻攝）

▲病患住院，妻子竟拿紅紙求醫師「畫符鎮壓牛頭馬面」。（示意圖，與本文無關／記者黃子倩翻攝）

記者許若茵／綜合報導

有病患在加護病房住了很長一段時間，病患妻子竟拿出一張紅紙求醫師寫上「早日康復」，當作平安符24小時放在病患胸前，希望藉由醫師的氣場「鎮住牛頭馬面」。醫師起初感到「莫名其妙」，但在了解背後原因，也讚「她說的沒錯」。

醫師陳志金今在粉專「Icu醫生陳志金 」分享，有一回他在向家屬解釋病情時，病患的太太頻頻打斷他，拿出一張A4大小的紅紙，要醫師寫上「早日康復」。起初，陳志金有些不悅，「我正在說明重要的事情，而妳卻只在乎這4個字？」不過為了可以順利說明病情，還是勉為其難答應，不料家屬竟還要求醫師簽名，並交代護理師紅紙要像「平安符」一樣，24小時放在病人的胸前才可以。

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「當下，我真的覺得有點莫名其妙，這位太太怎麼這麼怪。」陳志金說，這名女子接著就從袋子裡拿出一整疊的A4紅紙出來，一邊翻一邊說明「你看，每一位照顧過我老公的醫師、來會診過的醫師都有寫喔！」、「陳醫師，我會把你的平安符擺在最上面喔！」

由於病患在加護病房住了好一段時日，陳志金觀察，病人全家人都很好，對每一位醫療人員都很客氣、很尊重，也很感恩。後來，陳志金詢問這位太太這麼做的理由，她說「因為這裡是你的地盤啊，我要用陳醫師你的氣場，24小時鎮住，這樣你不在的時候，牛頭馬面就不會來把○○（病患）的靈魂帶走！」

▲有家屬認為，醫師的文字和簽名就是護身符。（示意圖／記者林世文攝）

▲有家屬認為，醫師的文字和簽名就是護身符。（示意圖／記者林世文攝）

「她這樣說也沒錯」，陳志金認為，加護病房裡的重症醫師就是「鬼門關前的守門員」，每天都在和死神拔河、守護病人，只是病患家屬多慮了，「我們是一整個團隊一起在照顧她先生」，尤其護理師更是24小時陪在病人身邊，幫病人做生理上和心理上的治療，「不過，既然她覺得寫這樣的一張紙、這4個字，能夠讓她自己、讓其他家屬都感到心安，我何樂而不為。」

陳志金指出，曾經有人詢問「遇到那種一大瓶符水都要灌完的情況，該怎麼辦？」他說明，其實在醫病互信的基礎下，家屬是很願意遵循專業建議的，通常都只會把符水塗抹在病人的皮膚上或沾沾嘴脣而已。「有些事既能讓家屬感到安心、 又不會對病人造成傷害， 有什麼不可以或不幫忙的道理。」

陳志金也提醒，親人住進ICU，絕對是家屬最無助的時候，由於很容易相信 「聽說」來的神奇治療法，或速效藥物，有心人士就會趁虛而入，「我會跟家屬說，如果是很貴的，就一定是詐騙，因為神明的東西就是隨緣、添個香油錢而已」，值得注意的是， 最常看到的詐騙並非神棍，反而是身邊的鄰居、遠親和朋友的朋友，專門推薦一些很昂貴的能量水、天然○○精、 野生○○。

▲醫師認為，醫病互信的基礎下，家屬很願意遵循專業建議。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲醫師認為，醫病互信的基礎下，家屬很願意遵循專業建議。（示意圖／翻攝自pixabay）

此外陳志金強調，住在加護病房裡的重症病人都很脆弱，常會有腸胃出血、消化不良、容易嗆到等問題，所以若有東西要餵，一定要先問一下照顧家人的護理師，即使只是食物、水果、飲料或保健食品，也可能和病人目前的用藥有所抵觸， 甚至影響療效、發生危險，「所以，千萬別自己偷偷來，也不要為難護理師。」

「我迷信的是『人與人之間的關懷互信』、 『救病人，也要救家屬』、『無論在什麼位子，選擇當一個更有溫度的人』這三件事」，陳志金表示，能夠讓家屬心安、對病人又沒有傷害的事，「有什麼不可以、為什麼不幫忙」，至於「氣場」，他說可能大家都有，就是一種有「溫度」、讓人感到「溫暖」的氣場。

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