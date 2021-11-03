美艷酒店妹設局殺純情男　臉書起底！甜喊：謝謝你給我一切

▲酒店正妹涉嫌設局殺男友，臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自林女Facebook）

記者張鈜閔／綜合報導

失婚男以為遇真愛卻被設局慘遭殺害棄屍，正妹酒店妹臉書被憤怒網友灌爆！

台北張姓男子(51歲)愛上小20歲的林姓酒店小姐(30歲)，每月給10萬生活費、買BMW送給對方，沒多久張男離奇失蹤還成為水流屍，溪湖警方抽絲剝繭下，發現林女涉有重嫌，設下「桃花局」奪命。

消息一出，林女臉書遭起底，原本留言都誇她「美人」，如今卻被憤怒的網友灌爆，紛紛留言痛罵「殺了你的男友現在覺得如何？晚上睡的好嗎？」、「每月給妳15萬吃喝玩樂，車買你名字，還夥同朋友搶他錢打他殺他棄屍！」、「殺人棄屍！不得好死」、「死者會去找妳的」、「人家還有小孩 你怎麼下得了手」、「正和漂亮有什麼用？」

林女進來的臉書貼文也相當耐人尋味，上月才發文透露「心情亂七八糟」，還有一篇疑似寫給情郎「謝謝你給了我想要的一切，我很知足了，曾經說過的話我不會忘，對你說的也都真」，最後「Tag念想」，如今卻發生命案，令人不甚唏噓。

▲▼林女上個月臉書貼文露端倪。（圖／翻攝自林女Facebook）

張男友人PO文爆料，張男說要跟林女回鹿港老家，結果就消失無蹤，離奇的是，張男消失後，帳戶裡的錢一直被提領，相隔2週後找到張男，卻已經是一具冰冷屍體，他痛批「林XX你真的可惡至極，設局讓我兄弟去彰化找你，找人把他綁走，毆打，問出卡片密碼，還殺人棄屍，說你是拉基還侮辱了拉基！」

警方發現林女涉嫌重大，昨夜拘捕林嫌到案，林女到案後避重就輕，只坦承有跟張男同遊中起口角衝突，同行友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願意多說，目前警方依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准，目前警檢正在追緝同夥友人中。

▼酒店正妹涉嫌設局殺男友，臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自林女Facebook）