11月「低溫訊號」涵蓋東亞！估台灣也在範圍內　專家曝影響時間

▲氣象專家賈新興分析，今年11月下旬季風指標偏強須留意低溫訊號。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局預估下週一（11/8）起今年入秋以來最強一波冷空氣將報到，氣象專家賈新興也分析，預計下週日（11/7）開始東北季風逐漸增強，且時間較長、約莫會影響至下週五（11/12），中部以北低溫約在15度，北部空曠地區則可能再更低。另外，根據歐洲系集模式指出，11月下旬東亞季風指標偏強，須留意低溫訊號。

氣象專家賈新興今透過影音平台表示，根據歐洲系級模式指出，11月中旬開始15日至22日間東亞季風指標偏強，且預估持續時間較長，東亞包括中國、日本、韓國在內均有出現低溫訊號，台灣也在部分訊號涵蓋範圍內。先前僅美國模式有相關資訊，近期歐洲模式也出現大致的預測，基本上中日韓甚至台灣氣溫有機會偏低，還請民眾特別留意。

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▲11月中下旬起低溫訊號涵蓋東亞諸國。（圖／翻攝自賈新興youtube）

至於近期天氣，賈新興也分析，明天開始到週六（11/4、11/6）天氣都偏向舒適，尤其週五、週六白天氣溫偏暖，早晚低溫則多在21度上下。下週日開始，隨東北季風影響各地低溫逐漸下滑，且預計該波東北季風影響時間較長，預計影響至下週五。期間中部以北低溫約15度上下，體感溫度則約在14度，北部空曠地區不排除低溫再下探。

賈新興也說，未來幾天東半部水氣仍較多，週六鋒面通過，雙北西北側有局部較大雨勢機率。東北季風影響期間下週一至下週五，台中以北至東半部有局部短暫雨發生，其他地區則為多雲。