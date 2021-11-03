市場研究協會理事長　致力推市場研究與大健康領域結合

▲中華市場研究協會新任理事長鄭宇庭教授，致力於推廣市場研究與大健康領域的結合。（圖／中華市場研究協會提供，下同）

生活中心／綜合報導

致力於發展市場研究理論與技術、以促進不同產業之研究與發展為宗旨的中華市場研究協會(CMRS)，自成立以來，積極推廣市場研究，推廣教育，及國際接軌。近年來結合AI人工智慧的發展，在前任理事長 謝邦昌教授的帶領下，加入Asia Pacific Research Committee (APRC)及 ESOMAR等組織，積極參與國際活動。 協會每年均參加在亞洲各國舉辦的市場研究年會大型國際活動，進而於民國107年爭取到在台灣台北的主辦權。APRC 2018 AI TAIWAN臺灣人工智慧論壇及APRC高峰會，吸引來自11國代表團近300人參加，是台灣難得一見的市場研究產業盛事，大會圓滿成功深獲好評。

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中華市場研究協會於民國110年10月30日選出第五屆新任理事長政大教授鄭宇庭，鄭理事長在統計領域學有專精，有著崇高的學術地位與研究成果，並發表百篇以上的學術文章；近年來更致力於應用市場調查研究方法在環境評估的應用，提供政府在相關決策參考，貢獻卓著。在鄭理事長的帶領下，未來的中華市場研究協會，在市場研究、AI大數據與各領域的結合應用、教育推廣持續再創高峰。

而台灣生醫產業去年營業額近6千億（約5913億），年成長5.65%，發展成「大健康」產業，有效結合資通訊（ICT）技術，將更快有機會破兆，「電子五哥這幾年的跨界投入大健康產業，就是一個徵兆」，中華市場研究協會本次董監事改選，關注大健康產業成長的趨勢，因此加入了相關領域的成員-台灣最大的健康媒體Heho健康的負責人張璨，張璨理事的加入，讓中華市場研究協會在可以跨足大健康領域，利用學術理論與應用的結合，並鎖定健康醫療生技產業為發展的核心科技（AI智能+大數據分析），建構「健康醫療＋未來式」，讓中華市場研究協會在大健康的領域更具話語權。