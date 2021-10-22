　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港推「睡眠巴士之旅」全程5小時　乘客自帶毯子枕頭入夢

▲Ulu Travel推出睡眠巴士。（圖／翻攝自Ulu Travel官網）

▲Ulu Travel推出睡眠巴士。（圖／翻攝自Ulu Travel官網）

實習記者丁玟華／綜合報導

不少通勤族都會在大眾運輸工具上睡著，但回家又面臨失眠的痛苦。香港旅行社Ulu Travel，看準這個商機，推出了「睡眠巴士之旅」，全長76公里、全程5小時，主要吸引那些因長途旅行而容易入睡的人，它的靈感來自常在大眾運輸工具上睡著的通勤族。

根據《晴報》報導，Ulu Travel營銷和業務發展經理 Kenneth Kong說，當他們在思索如何企畫一個全新的旅行時，他看到他的消防員朋友在社群平台發文表示，工作壓力大，晚上有睡不著的問題，但總是能在車上睡著。

「睡眠巴士之旅」票價在每人299港幣（約新台幣1000元）至399港幣（約新台幣1400元）之間，取決於選擇哪種座位，有上層「無分貝艙」、「VIP全景艙」，以及下層的「低分貝艙」，他們還為乘客準備了眼罩和耳塞，以改善睡眠。

第一次的「睡眠巴士之旅」已售罄，有些乘客有備而來，自帶毯子或將鞋子換成拖鞋，另一些乘客則帶來了旅行枕頭。其中，乘客Anson Kong說，他一直失眠，所以他想來這裡睡一覺。

根據香港大學睡眠研究診所、實驗室的首席研究員Shirley Li博士的說法，在交通工具上睡覺是一種條件反射，且香港人沒有足夠的睡眠時間，這就是為何他們利用通勤時睡覺。

Ulu Travel也推出了「機場幕後之旅」、「LGBT戀愛之旅」、「寵物與主人之旅」等各種主題，希望在疫情之下能另闢商機。

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
誰是平價服飾霸主？　網秒推「這一間」：便宜到哭
18段超毛錄音曝！她打酒嗝嗆男友：恁爸陪你瘋　城中城一晚46
獨／反恐軍購弊案新突破　2官校擁數百萬不明財產
婆婆篤定「兒命中帶財」　20年後神轉！媳婦回娘家：賺到上億土
每天生吞小蝌蚪　她胸痛就醫「體內爬滿寄生蟲」
板橋女接種BNT　兩天後身亡
南韓「贏不過台灣」3大產業曝光　韓國人也認了
「胸前夾手機」整支消失！　吞沒畫面震撼8萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港推「睡眠巴士之旅」全程5小時　乘客自帶毯子枕頭入夢

民進黨力拚六點憲改　國台辦：挑頭分子將受法律嚴懲

大陸這間麥當勞...生菜發黑、食材過期繼續賣　員工：反正不是我吃

情繫青春創想申城　兩岸青年點亮魔都

陸最年輕省級一把手出爐　54歲趙龍出任福建代省長

老太太腳踩空掛在窗邊　汽修店小哥2分鐘內徒手攀3樓營救

聽信偏方！大媽每天活吞蝌蚪　胸痛就醫發現「體內爬滿寄生蟲」

人民幣對美元在、離岸雙破6.4　陸外匯局：市場力量推動正常表現

李雲迪嫖娼被逮　「朝陽群眾」立大功被戲稱「全球第五大情報組織」

疑聘金130萬談不攏！女街頭跪求別走　男友淚：放過我吧

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

香港推「睡眠巴士之旅」全程5小時　乘客自帶毯子枕頭入夢

民進黨力拚六點憲改　國台辦：挑頭分子將受法律嚴懲

大陸這間麥當勞...生菜發黑、食材過期繼續賣　員工：反正不是我吃

情繫青春創想申城　兩岸青年點亮魔都

陸最年輕省級一把手出爐　54歲趙龍出任福建代省長

老太太腳踩空掛在窗邊　汽修店小哥2分鐘內徒手攀3樓營救

聽信偏方！大媽每天活吞蝌蚪　胸痛就醫發現「體內爬滿寄生蟲」

人民幣對美元在、離岸雙破6.4　陸外匯局：市場力量推動正常表現

李雲迪嫖娼被逮　「朝陽群眾」立大功被戲稱「全球第五大情報組織」

疑聘金130萬談不攏！女街頭跪求別走　男友淚：放過我吧

打敗0050和0056！新高股息ETF「定期定額賺7%」　不敗教主說原因

火哥接班人　郭天信：他把以前做的事情都教給我

百步蛇過馬路遭打殘　林務局1張圖精闢點出近7千人讚爆：牠更怕你

鼓鼓直播竟邀到超大咖天王！　「4身份線索」網秒破解：太好猜

法務部「多數律師不收諮詢費」惹議　王婉諭：天下沒有白吃的午餐

徐若熙本季最終戰　第一局用35球失1分

幾張照片「害小S被疑懷孕」！賈永婕急補救…換角度神奇消風：平的啦

桃園航空城徵收戶搬遷若延遲　議員要求提延長搬遷及補償方案

宋家豪育成轉支配很努力才撐過來　川岸強期待卡位終結者

基捷整合汐東線創三贏　林右昌籲柯P：不要見不得汐止跟基隆好

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

大陸熱門新聞

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

回家見水電工躲衣櫃！妻：來修水龍頭的

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

李雲迪嫖娼被逮 「朝陽群眾」立大功被戲稱「全球第五大情報組織」

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

女學生花光爸薪水　裸照誘網友一起罵爸

5乘客港鐵上擺桌「打麻將」 開枱20分鐘旺角站打到彩虹站

懶人妻天天躺床　衰尪四菜一湯端上床

電眼藏族男孩爆紅1年後崩壞　20歲腫成大叔

純情男墜入情網半年　驚覺女友竟然是舅媽

瀋陽餐廳發生嚴重氣爆！多棟樓變廢墟

勃恩斯挺台　陸官媒放話：入境後無須給予外交禮儀外的客氣

大媽活吞蝌蚪胸痛　體內爬滿寄生蟲

15歲男學生遭老師動私刑　顱內出血、頭骨骨折

更多熱門

相關新聞

5乘客港鐵上擺桌「打麻將」 開枱20分鐘旺角站打到彩虹站

5乘客港鐵上擺桌「打麻將」 開枱20分鐘旺角站打到彩虹站

網上近日流傳影片，港鐵車廂內有數名乘客「開枱」打麻雀，車廂內有不少乘客圍觀。港鐵回覆《香港01》證實，上周三（13日）有5名男子在旺角站上車後打麻雀，至彩虹站才「收枱」下車。港鐵呼籲乘客為己為人，保持車廂通道暢通，不應滋擾其他乘客。

港街頭驚現手持雙刀怪漢　大字型站街口搖晃雙刀嚇壞路人

港街頭驚現手持雙刀怪漢　大字型站街口搖晃雙刀嚇壞路人

港特首林鄭月娥禮賓府內跌倒手部骨折 政務司長暫代職務

港特首林鄭月娥禮賓府內跌倒手部骨折 政務司長暫代職務

陸人大常委會禁港代表與會　傳不滿香港防疫

陸人大常委會禁港代表與會　傳不滿香港防疫

陸人大常委會開會　港籍常委因疫情不准出席

陸人大常委會開會　港籍常委因疫情不准出席

關鍵字：

失眠香港睡眠巴士

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

對朋友最大方慷慨的3大星座

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

NanaQ正面反擊酸民！

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面