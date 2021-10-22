香港推「睡眠巴士之旅」全程5小時　乘客自帶毯子枕頭入夢

▲Ulu Travel推出睡眠巴士。（圖／翻攝自Ulu Travel官網）

實習記者丁玟華／綜合報導

不少通勤族都會在大眾運輸工具上睡著，但回家又面臨失眠的痛苦。香港旅行社Ulu Travel，看準這個商機，推出了「睡眠巴士之旅」，全長76公里、全程5小時，主要吸引那些因長途旅行而容易入睡的人，它的靈感來自常在大眾運輸工具上睡著的通勤族。

根據《晴報》報導，Ulu Travel營銷和業務發展經理 Kenneth Kong說，當他們在思索如何企畫一個全新的旅行時，他看到他的消防員朋友在社群平台發文表示，工作壓力大，晚上有睡不著的問題，但總是能在車上睡著。

「睡眠巴士之旅」票價在每人299港幣（約新台幣1000元）至399港幣（約新台幣1400元）之間，取決於選擇哪種座位，有上層「無分貝艙」、「VIP全景艙」，以及下層的「低分貝艙」，他們還為乘客準備了眼罩和耳塞，以改善睡眠。

第一次的「睡眠巴士之旅」已售罄，有些乘客有備而來，自帶毯子或將鞋子換成拖鞋，另一些乘客則帶來了旅行枕頭。其中，乘客Anson Kong說，他一直失眠，所以他想來這裡睡一覺。

根據香港大學睡眠研究診所、實驗室的首席研究員Shirley Li博士的說法，在交通工具上睡覺是一種條件反射，且香港人沒有足夠的睡眠時間，這就是為何他們利用通勤時睡覺。

Ulu Travel也推出了「機場幕後之旅」、「LGBT戀愛之旅」、「寵物與主人之旅」等各種主題，希望在疫情之下能另闢商機。