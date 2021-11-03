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快訊／連續9天本土+0！今新增7例境外移入

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

連九天本土+0！中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內無新增本土個案，另新增7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

▲▼11/3確診數。（圖／指揮中心提供）

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▲11/3確診數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16532)、俄羅斯(案16533)、印尼(案16534)、馬來西亞(案16535)、泰國(案16536)、菲律賓(2例，案16537、案16538)入境，入境日介於今(2021)年10月16日至11月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計402萬2866例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含400萬5367例排除)，其中1萬6428例確診，分別為1785境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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