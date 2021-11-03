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男打AZ後血栓獲90萬元救濟金　陳時中：未來會加速審議、定期報告

▲▼立法院衛環委員會 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院社福衛環委員會，衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗覆蓋率突破7成，陸續也通報超過1萬件疫苗接種後不良事件，衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)上月底開會審議，1名桃園市男子打AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，認定與接種疫苗（AZ）相關，可獲得救濟90萬元，為新冠疫苗接種個案中最高救濟金額。衛福部長陳時中今日受訪被問及此事，他表示，將加快審議速度，未來也會定期報告。

根據指揮中心最新統計，疫苗接種後不良事件總計通報1萬1165件，其中5478件為疑似嚴重不良事件，包括死亡通報已有1006例，分別為728例接種AZ、234例接種莫德納、高端30例、BNT有14例。

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衛福部近日召開VICP會議，在會中專家針對桃園市余姓民眾申請案進行審議，結果依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案血栓併血小板低下症候群之症狀與接種AZ疫苗相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金90萬元。這次會議中針對另12人的申請案則決議不予救濟，其中有2人因經病理解剖，獲喪葬補助30萬元。

陳時中今（3）日出席立法院社福衛環委員會，針對「爭取COVID-19新冠肺炎國際疫苗代工策略、目前我國各項疫苗政策方向、疫苗整備情形及109年8月AZ疫苗研發團隊來台探詢代工疫苗評估過程」進行專題報告，會前受訪被問及該案，陳時中表示，將加快審議速度，未來也會定期報告；目前相關救濟已經審議22案。

另由於青少年接種mRNA疫容易引起心肌炎副作用，有專家指出，台灣青少年施打第一劑後心肌炎的的粗發生率，是「美國青少年的兩倍」；相關數據是否會讓青少年第二劑疫苗接種暫緩，陳時中表示，目前沒有那個計畫，心肌炎現有數據，提交ACIP委員討論後決定。

指揮中心發言人莊人祥昨回應，以比例來看，男性發生心肌炎機率為每百萬人22.5人，女性則為每百萬人2.5人。美國是因為每個個案都會病例審查，因為樣本數大，所以發生率也比較少。

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