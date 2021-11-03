抗寄生蟲老藥治新冠？專家爆台大醫搶買　指揮中心：結果仍不太能信

記者張乃文／台北報導

台灣預防醫學學會理事長陳宜民提到，不少醫界人士相當關注抗寄生蟲老藥「伊維菌素」對抗新冠病毒的療效，甚至許多台大醫師已經自費購買伊維菌素。對此，先前曾不建議採用的疫情指揮中心，今再次強調，專家委員會有不定期進行評估，但統合分析結果依舊是不太能夠相信。

用於抗寄生蟲的老藥「伊維菌素」，先前就曾傳出對於新冠病毒具有療效，不過，指揮中心曾發布新聞稿強調，伊維菌素無法治療新冠肺炎，認為這是傳言；陳宜民表示，相關論文登在《美國醫學會雜誌》上，但後來被發現論文贊助商是醫療公司。他認為，過去說這是假新聞，可以接受，因為很多證據還沒有顯露出來，但至今指揮中心仍重申同樣論點，且仍不把伊維菌素納入染疫輕重症用藥，「這就有點言過其實」。

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指揮中心發言人莊人祥指出，專家委員會不定期進行療效評估，最近一次是9/29，發現目前有支持新冠肺炎的相關臨床試驗研究，證據力等級都較低，且有部分研究論文發表後就被撤回，導致後來統合分析的結果不太能夠相信。他強調，依照目前的統合分析證據顯示，都不支持伊維菌素可用於治療或預防新冠肺炎。

莊人祥說，世界衛生組織及歐美多個具公信力治療指引也都不建議臨床試驗外使用，現在必須由專案進口，民眾切勿自行購買服用。

指揮中心先前針對伊維菌素治療新冠肺炎一事回應，經專家委員審視國際文獻，發現相關臨床試驗研究證據力等級低，且部分研究涉及科學誠信，其中亦有發表論文被撤回之情形，統合分析結果顯示目前證據不支持可用於治療或預防新冠肺炎，且世界衛生組織WHO及歐美等具公信力之治療指引也不建議使用於新冠病毒。為確保國人健康，我國診治指引治療藥物建議係根據最高等級實證基礎制訂，參考目前各方面之資料，仍不建議納入我國診治指引之治療建議藥物。