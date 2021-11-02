文湖線異常理由曝！社區鋸樹「樹幹掉落軌道」害2300人　北捷怒求償

▲台北捷運文湖線2日發生異常。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北捷運文湖線2日下午4時4分辛亥站往萬芳醫院站方向1部列車，站間發生障礙物偵測警訊，導致辛亥站至動物園站停駛，麟光站至動物園站採公車接駁。台北捷運公司晚間表示，初步了解為附近社區鋸樹未申請且防護措施不足，造成鋸斷樹幹掉落軌道，將詳細調查，並依法開罰、求償列車設備損壞維修費與營業損失。

台北捷運公司2日指出，今日下午4時4分文湖線辛亥站往萬芳醫院站方向，一部列車於站間偵測到軌道面有障礙物後，隨即自動停車，初步檢視障礙物為掉落樹幹，行控中心立即依SOP派員前往處理，並派出接駁列車接送該部列車上約150位旅客至萬芳醫院站，並無旅客受傷。

北捷表示，經緊急排除，於下午5時全線恢復正常營運，預估受影響約2300人；異常處理期間，臺北捷運透過各車站廣播、公告、旅客資訊顯示系統、公司網站、台北捷運FB、台北捷運GO APP加強宣導，造成部分旅客不便，敬請見諒。

北捷提及，捷運列車自趨安全性設計，如遇障礙物偵測警訊，將立即停車處理；初步了解樹幹掉落軌道原因，為辛亥站至萬芳醫院站站間軌道附近社區，鋸樹作業未向本公司申請，且防護措施不足，致鋸斷樹幹掉落文湖線軌道，後續將詳細調查並依法開罰及求償列車設備損壞維修費用與營業損失。

最後，台北捷運公司稱，旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。