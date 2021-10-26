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民進黨立委大玩魷魚遊戲行銷農產　嘉縣農會祭加碼抽輕豪宅遊艇

▲五倍興攻略嘉義縣農產品促銷活動記者會，立委陳明文等人玩遊戲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委陳明文舉辦五倍興攻略促銷活動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

農委會加碼推出的農遊券25日上路，為了幫搶攻這波商機，民進黨立委陳明文等人26日舉辦五倍興攻略促銷活動，並在現場模仿當紅影集《魷魚遊戲》，大玩「一二三木頭人」的遊戲。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，嘉義縣農會本次祭出大獎吸引消費者，抽獎活動的最大獎有輕豪宅和遊艇。

民進黨立委陳明文、蔡易餘、王美惠、吳玉琴、邱泰源26日上午在立法院舉辦「卷卷回嘉，粒粒嘉植」記者會，由嘉義縣農會集結各鄉鎮農會及青農的農特產品，希望幫助嘉義農民行銷特色農產品。

黃貞瑜說明，嘉義縣政府跟嘉義縣農會祭出大獎方案吸引消費者，不僅抽獎活動的最大獎有輕豪宅和遊艇，為了讓消費者選擇方便，縣農會還推出500元、1000元的農特產禮盒組，配合振興五倍券及農遊券的好康活動，只要持券到嘉義縣農會消費，就能享有特定商品買1送1。

▲五倍興攻略嘉義縣農產品促銷活動記者會，立委陳明文等人玩遊戲。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳明文等人在現場玩起當紅的魷魚遊戲。（圖／記者林敬旻攝）

陳明文等人也跟風韓國當紅影集《魷魚遊戲》，在現場大玩「一二三木頭人」的遊戲，黃貞瑜則笑說，在嘉義拿大獎不需要用生命來拚，只要拿出1千塊，就可以拿到住宿卷及2張摸彩卷。

陳明文表示，現在的柿子是最「得時（當季）」的，嘉義縣是農業縣，發展精緻農產品，嘉義的農產品很豐富，品質也很優質，嘉義有阿里山、故宮南院，希望藉由此次的五倍卷，大家可以一起來嘉義來玩。

蔡易餘指出，嘉義縣長翁章梁為打造嘉義優質、新鮮及安全的農產品形象，特別推出「嘉義優鮮」品牌，嘉義成功打出「優先」的名號，因為嘉義的農產品也是最優、最新鮮的。

王美惠強調，嘉義縣農產品人人都說讚，從以前的鳳梨、釋迦、到火龍果，都非常有口碑，大家除了白天可以到嘉義縣遊山玩水觀光，晚上也可以到嘉義市區逛夜市。

▲五倍興攻略嘉義縣農產品促銷活動記者會，立委陳明文逛攤位。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委陳明文（左）、羅美玲（右）。（圖／記者林敬旻攝）

吳玉琴則說，今天除了抱著推銷嘉義產品的心情外，也抱著來抽獎的心態，因為這次嘉義縣特別祭出郵輪和豪宅的大獎，鄉親朋友們可以拿五倍卷來嘉義花，希望大家有機會都可以抽到大獎。

邱泰源說明，站在健康的立場，今天所有農產品都很新鮮，有益身體健康，而除了蔬果以外，嘉義的旅遊景點也很棒，五倍卷除了可以用在農產品，也可以用在旅遊，可以與家人一起創造幸福回憶。

此外，來自屏東的民進黨立委莊瑞雄也到場支持，並強調屏東的農產品已經很棒，但是嘉義的農特產品如柿子，芝優蛋和火龍果都非常新鮮，大家除了品嘗嘉義縣最好的農特產品，也要藉由五倍卷的機會到屏東遊玩。

立法院長游錫堃表示，嘉義以前叫做諸羅，不僅山明水秀，更是人才濟濟，阿里山以前出產的木材賺了許多外匯，對當時的台灣貢獻很大，嘉義雖然物產豐富，但也需要人才去經營推廣，今天特別來幫忙嘉義農產品讚聲，希望大家一起來幫忙，讓農民都有更好的生活。

▼民進黨立委邱泰源以消費力挺嘉義農民。（圖／記者林敬旻攝）

▲五倍興攻略嘉義縣農產品促銷活動記者會，立委邱泰源逛攤位消費。（圖／記者林敬旻攝）

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