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追思消防員翁翊凱　友人、同學募資捐住警器

▲▼追思已故消防員翁翊凱，其友人同學及地方人士募資安裝住警器。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲追思已故消防員翁翊凱，其友人同學及地方人士募資安裝住警器。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局新港分隊分別於宮後村長自宅及大潭村活動中心舉行捐贈住宅用火災警報器暨說明的活動，宮後及大潭村住警器的捐贈有賴新港義消分隊長林永宏穿針引線，同時還有嘉義縣議員林秀琴、故翁小隊長翊凱國中同學陳侃駿、郭傑翔等各界善心人士的共襄義舉，此活動希望能發揮拋磚引玉之效，各界也能加入捐贈行列。

▲▼追思已故消防員翁翊凱，其友人同學及地方人士募資安裝住警器。（圖／記者翁伊森翻攝）

此活動中除了各界人士踴躍參與，其中更有已故翁小隊長翊凱的國中同學、消防、義消與婦宣同事們等的愛心參與，所以此次捐贈共募集了108顆。陳侃駿表示，翊凱雖然於意外中離開我們，但我們知道他熱愛消防，所以希望透過這個住警器的捐贈，讓小愛化為大愛，把我們對翊凱的心意變成一股守護鄉親的力量。

▲▼追思已故消防員翁翊凱，其友人同學及地方人士募資安裝住警器。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次捐贈活動希望共同喚醒防災意識，除了林永宏的熱心奔走外，林秀琴議員、林嘉慶代表、大潭村林陳麥村長、宮後村陳圳岸村長、達易通信、嘉邑巡鳴社行善團等也一同秉持善心愛鄉之意推動普設住警器，因此配合縣政府捐贈探測器，後續將由大潭及宮後村、鄰長協助完成全村宣導設置住警器，有效強化村民居住安全及防火防災意識。

▲▼追思已故消防員翁翊凱，其友人同學及地方人士募資安裝住警器。（圖／記者翁伊森翻攝）

新港分隊分隊長黃昭勝說，活動各村長除均投入熱心捐贈住宅用火災警報器外，也希望能推廣鄉民重視住宅的消防安全。之後更會號召村內各鄰長學習住宅用火災警報器的安裝方法，後續由村、鄰長協助發放及宣導住警器予以地方居民，且在完成發放後，將由新港分隊及婦女防火宣導隊針對受贈村民於每月居家訪視宣導時實地抽查訪視。

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