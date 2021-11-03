北市早餐店老闆猥褻員工還送這東西　「看到妳總忍不住」對話曝

▲女員工在早餐店廁所被猥褻。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

台北市一名已婚謝姓早餐店老闆和女員工不倫戀，之後關係生變，他在廁所猥褻對方，事後傳LINE「對不起，我看到妳總是忍不住」、「我當時覺得我們還有可能」，並送情趣用品，被依強制猥褻罪判刑7月。

判決指出，事發於2020年1月某日下午2時半到3時許，謝男將正欲步出廁所的女員工，強行推入廁所內，雙手環抱她的上半身，還將人壓在牆上強吻，並隔著內衣撫摸胸部，被告上法院。他否認犯行辯稱，當時他在內場準備祭拜祭品。

▼女員工在早餐店廁所被猥褻。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



法官檢視案發後兩人的LINE對話：

女員工：你那天在廁所對我做了那種事情，為什麼還要送我這個？

謝男：對不起，我看到妳總是忍不住，我知道妳下的決心，我也不會在（應為再）打擾妳了，我知道妳這次真的不想在（應為再）跟我有任何關係了。

女員工：就因為你忍不住，就可以強吻我還摸我胸部嗎？

謝男：對不起，我是真的對妳很認真，對不起，讓妳不舒服，我也知道妳這次是真的不能忍受了，所以我才沒有在（應為再）有任何動作，我會離妳遠遠的。

女員工：可是我之前已經明確拒絕你了。

謝男：我當時覺得我們還有可能。

女員工：你卻這樣侵犯我。

謝男：對不起，我不會在（應為再）靠近妳了。

女員工：那為什麼現在還要送我情趣用品？

謝男：就說我當初答應妳買的，現在不知道要怎麼處理，妳如果不要，我就拿丟掉了吧，我沒有還想幹麻，我就像一開始說的，我真的沒有想幹麻，就把它做一個結束。

台北地院法官認為，被告知悉對方已不欲接受其追求、明確表達斷絕男女關係之意，竟未能克制欲念，侵犯她的性自主決定權，自應受非難；衡酌被告並無前科、素行尚可，因此判刑7月。全案可上訴。