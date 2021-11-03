藝FUN券第四週抽籤！數位＋紙本最後「64萬名幸運兒」今公布

▲藝FUN券第4週抽籤今天舉行。（圖／截自文化部）

記者許敏溶／台北報導

文化部「藝FUN券」預計在今（3）日下午3點30分進行第四輪、也是最後一輪抽籤，繼第一、二、三週分別抽出81萬、76萬、79萬名幸運得主，第四週抽籤記者會由文化部次長蕭宗煌代表抽籤，預計抽出最後近64萬份，抽籤過程也將同步於文化部、《ETtoday新聞雲》臉書直播。

配合行政院五倍券加碼，文化部推出每份600元的「藝FUN券」總數300萬份，包括數位券240萬份、紙本券60萬份，可在全國超過1萬家以上的藝文場所使用。

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文化部表示，第一至三週採抽取身分證號末2碼數字，數位券、紙本券分別依序抽出中籤號碼，直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理，第四週則會以300萬份扣除前三週累積中籤後的份數進行抽籤。

▼藝FUN券第三週幸運號碼（紙本）。（圖／文化部提供）

而根據文化部統計，前三週分別抽出81萬、76萬、79萬名幸運得主，文化部指出，預計今天抽獎活動前，才有最後剩餘份數的正確數字；但若以當初文化部預計發放300萬份，扣除前三週共抽出超過236萬，預計今天剩下近64萬份。

文化部提醒，中籤者將在隔日上午8時30分後陸續收到簡訊通知，也可至五倍券官網查詢，而數位藝FUN券可在隔日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

▼藝Fun券領券方式。（圖／文化部提供）