首例！桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲90萬元救濟金

▲民眾打AZ後出現血栓獲救濟金90萬元。圖非當事人。（圖／記者呂佳賢攝）



生活中心／台北報導

新冠肺炎疫苗3月開打以來，已超過1萬件疫苗接種後不良事件，若出現嚴重不良反應或死亡，可通報VICP（衛福部預防接種受害救濟審議小組）申請預防接種受害救濟。衛福部疾管署近日開會審議13名AZ疫苗接種後出現不良事件申請案，其中1名桃園市男子打AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，專家認定與接種疫苗（AZ）相關，可獲得救濟90萬元。

根據統計，新冠疫苗開打至今，總計不良事件有11165件，其中5478件為疑似嚴重不良事件，包括死亡通報已有1006例，分別為728例接種AZ、234例接種莫德納、高端30例、BNT有14例。

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衛福部近日召開VICP會議，在會中專家針對桃園市余姓民眾申請案進行審議，結果依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案血栓併血小板低下症候群之症狀與接種AZ疫苗相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金90萬元。

這次會議中針對另12人的申請案則決議不予救濟，但其中有2人獲喪葬補助30萬元。

依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》，接種疫苗後死亡若判定與疫苗有相關性，可獲得50萬至600萬元補助，無關者也可獲得30萬至350萬，但金額有待專家委員會審議。因預防接種受害致死，並經病理解剖者，給付喪葬補助費30萬元，且無論審定結果如何，一定都會核發。