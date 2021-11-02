嘉義神農獎得主打AZ月餘肺栓塞　無法呼吸險死緊急開刀清血塊

▲嘉義前十大神農獎得主林篤毅傳出疑似接種完AZ疫苗第一劑後，因呼吸急促緊急送醫，事後被診斷為肺栓塞。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

2017年第30屆全國十大神農獎得主林篤毅，7月30日在東石衛生所接種完第一劑AZ疫苗，卻在9月26日出現呼吸急促、無法呼吸等現象，送醫後被醫生診斷為肺栓塞，緊急開刀保命。對此他也表示，疑似是疫苗所導致，但詳細狀況仍有待有關單位進一步調查釐清。

曾獲得十大神農獎的嘉義東石鄉養殖漁民林篤毅，多次在全國烏魚子競賽中獲獎，7月30日在東石衛生所接種完第一劑AZ疫苗後，在9月26日卻發生呼吸急促、無法呼吸的狀況，緊急送醫被醫生診斷為肺栓塞，病況危急，歷經5個多小時的開刀清除堵住肺部的血塊後，住進加護病房7天後轉入一般病房，才撿回一命，現在每天最重要的事情就是做好增加肺活量的復健。

▲林篤毅目前每天都要做增加肺活量的復健。（圖／翻攝自當事人臉書）



林篤毅也指出，雖然歷經大病，但很慶幸許多病患遇到肺栓塞時，通常都是已昏迷更嚴重一點甚至有可能猝死，在如此危急情況還能清醒地被送進醫院，已相當命大，不過唯一的代價就是在胸前留下20幾公分的印記，時刻提醒著他健康的重要性，讓他大嘆「健康真的無價」。

林篤毅表示，平常他不抽菸、不喝酒，無不良嗜好也無相關疾病史，卻突然發生肺栓塞情形，讓他懷疑與疫苗有關。不過嘉義長庚醫院對此則回應，肺栓塞的發生原因很多，初步排除與疫苗無關，加上施打距離發病時間期程過久，相關原因仍有待進一步確認；而嘉義東石衛生局也表示，由於林篤毅是在打完疫苗後超1個月的時間才發生肺栓塞情形，確切原因是否與疫苗有關，仍須進一步釐清，但林篤毅仍可依規定申請疫苗藥害救濟，不過目前皆尚未收到林篤毅的藥害救濟申請。