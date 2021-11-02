　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正妹做大老闆情婦3年！私下攤牌「成功逼退正宮」　結局卻超慘

▲▼離婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小三攤牌正宮「逼離想上位」，她慘踢最硬鐵板，結局超慘。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

社會上偶爾可以看見，小三逼退正宮的新聞，不過一名小三發文說，她當公司老闆的情婦已經3年，由於一直等不到老闆兌現娶她的承諾，她日前決定找正宮攤牌，成功讓老闆離婚，但結局卻不是嫁入豪門，反而是換來一場悲劇，讓她感嘆「小三千萬當不得」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在爆料公社App說，她當公司老闆的情婦已經3年，但這段感情一直見不得光讓她很不開心，加上對方曾經承諾，會給她一個交代，卻又遲遲等不到，前陣子她終於忍不住，決定找正宮攤牌一切，畢竟她現在才28歲，老闆的老婆已經39歲，「怎麼比都是選我吧！」

她找上正宮並進行談判時，正宮的態度一直都很冷靜，最後也同意了她的要求，真的與老闆離婚了，不料老闆離婚後，卻沒有兌現承諾，反而給了她一張資遣單，氣得她要老闆給出解釋，才知道公司原來是正宮娘家開的，老闆只不過是掛名而已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小三憂鬱吞藥自殺未遂。（圖／示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲原PO表示，老闆離婚後，卻沒有兌現娶她的承諾。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

原PO苦笑，這次婚外情事件曝光後，正宮娘家決定趕走2人，老闆也因此被掃地出門，從此之後也不再理會她了。她也透露，被資遣後，她投了相當多履歷，但始終沒有得到任何公司回應，讓他感嘆「好像現世報」、「小三千萬當不得，如此傷敵一千，自損八百的行為，一點也不值得」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「感覺老婆也想離婚很久了，正宮被小三找上門，竟然不生氣，只能說EQ高」、「有錢有家室找上妳，都只是跟妳玩玩而已，你認真就輸了」、「吃軟飯還敢外遇，老闆也是很狂」、「不經一事，不長一智，未來找另一伴還是挑一下吧」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
首波最強「12°C冷氣團」恐襲時間曝　濕冷凍台三溫暖
首例！男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲90萬元救濟金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他被違規車撞「昏迷住院」　車主見賠償狂喊窮：艱苦人要互相體諒

高雄夜市快滅亡？在地人絕望「剩2處可逛」　網揭原因：不如吃店面

朱學恒質疑政府規劃外勞「打BNT」　種族主義者附和：糟蹋愛心

正妹做大老闆情婦3年！私下攤牌「成功逼退正宮」　結局卻超慘

入秋最強恐「首波12°C冷氣團」+大雨彈　濕冷凍台三溫暖驟降10°C

首例！桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲90萬元救濟金

World Gym終止提供毛巾遭罵翻！會員連署怒吼：賠我違約金

國際流行病學研討盛會「台灣成地主國」　陳建仁分享疫調人才培育

台南20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」！店員傻眼：肉是老闆叫的

桃園15小學試辦「下課30分鐘」　高雄1校改8點到校：睡飽是人權

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

天心使喚「最萌小助理」按摩遭白眼XD　他「隨時On call」還帶她去片場..超Q

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

前妻爆帶新歡陳昊森過夜！歐弟給祝福　網挖私下互動「關鍵照」遭鄭雲燦封鎖

把1歲兒哄睡...秒變「快樂媽咪」　轉身跳舞爽歪網笑：要先下床！

他被違規車撞「昏迷住院」　車主見賠償狂喊窮：艱苦人要互相體諒

高雄夜市快滅亡？在地人絕望「剩2處可逛」　網揭原因：不如吃店面

朱學恒質疑政府規劃外勞「打BNT」　種族主義者附和：糟蹋愛心

正妹做大老闆情婦3年！私下攤牌「成功逼退正宮」　結局卻超慘

入秋最強恐「首波12°C冷氣團」+大雨彈　濕冷凍台三溫暖驟降10°C

首例！桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲90萬元救濟金

World Gym終止提供毛巾遭罵翻！會員連署怒吼：賠我違約金

國際流行病學研討盛會「台灣成地主國」　陳建仁分享疫調人才培育

台南20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」！店員傻眼：肉是老闆叫的

桃園15小學試辦「下課30分鐘」　高雄1校改8點到校：睡飽是人權

他被違規車撞「昏迷住院」　車主見賠償狂喊窮：艱苦人要互相體諒

T1職籃首支啦啦隊　台啤英熊小調啤10正妹濃濃職棒味

國銀放款不及存款增速！存放比再創新低　下探到70.07%

反萊豬懶人包一次看！　國民黨：民進黨陷美國於不義

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

傅恪恩／她跟孩子住在前夫房子裡　能否以「自用住宅」節稅

賴怡忠／聯合國2758決議50年　碰撞中共「一中原則國際化」

開箱「8年沒洗蓄水槽」竟長樹木 奇葩設計...水塔、水錶在別人家

生活熱門新聞

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲救濟金90萬元

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

World Gym終止提供毛巾遭罵翻！會員怒吼

高雄人驚喊夜市快滅亡！網：不如吃店面

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

台南20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」！店員被問到傻眼

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

「3生肖」今起財運爆棚+遇貴人...旺到過年

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

台男誇口約吃飯2次就可上床　烏克蘭美女氣哭

更多熱門

相關新聞

人妻養腥夫私生子　小三笑她「婊子」

人妻養腥夫私生子　小三笑她「婊子」

新北一位苦命人妻婚後在家全職扶養幼子照料公婆，丈夫卻帶回跟小三所生私生子要她當免費保母，人妻為了家庭委曲求全，不料竟遭小三在臉書PO文嘲諷「婊子」等語，人妻爆發不忍了，告小三求償精神慰撫和保母費共109萬餘元，小三龜縮不出庭，台北地院判小三須賠償54萬餘元，可上訴。

人夫偷吃按摩妹！「早戰小三、晚戰正宮」被抓包G了

人夫偷吃按摩妹！「早戰小三、晚戰正宮」被抓包G了

王必勝過往年薪曝光　曾溢領26萬獎金被告

王必勝過往年薪曝光　曾溢領26萬獎金被告

小三當街爽勾人夫　正宮逮了10多次出手狂扁影片曝

小三當街爽勾人夫　正宮逮了10多次出手狂扁影片曝

王必勝正宮曝光！牧師心疼：可惜嫁了渣男

王必勝正宮曝光！牧師心疼：可惜嫁了渣男

關鍵字：

小三

讀者迴響

熱門新聞

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

印度神童預言全球「7大危機」

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

男團被爆4P影片「3成員共戰1女」！喊公司口號暴露身分

仁武保母遭私刑逼供！地檢署說重話了

桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲救濟金90萬元

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面