正妹做大老闆情婦3年！私下攤牌「成功逼退正宮」　結局卻超慘

▲小三攤牌正宮「逼離想上位」，她慘踢最硬鐵板，結局超慘。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）



網搜小組／趙蔡州報導

社會上偶爾可以看見，小三逼退正宮的新聞，不過一名小三發文說，她當公司老闆的情婦已經3年，由於一直等不到老闆兌現娶她的承諾，她日前決定找正宮攤牌，成功讓老闆離婚，但結局卻不是嫁入豪門，反而是換來一場悲劇，讓她感嘆「小三千萬當不得」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在爆料公社App說，她當公司老闆的情婦已經3年，但這段感情一直見不得光讓她很不開心，加上對方曾經承諾，會給她一個交代，卻又遲遲等不到，前陣子她終於忍不住，決定找正宮攤牌一切，畢竟她現在才28歲，老闆的老婆已經39歲，「怎麼比都是選我吧！」

她找上正宮並進行談判時，正宮的態度一直都很冷靜，最後也同意了她的要求，真的與老闆離婚了，不料老闆離婚後，卻沒有兌現承諾，反而給了她一張資遣單，氣得她要老闆給出解釋，才知道公司原來是正宮娘家開的，老闆只不過是掛名而已。

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▲原PO表示，老闆離婚後，卻沒有兌現娶她的承諾。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

原PO苦笑，這次婚外情事件曝光後，正宮娘家決定趕走2人，老闆也因此被掃地出門，從此之後也不再理會她了。她也透露，被資遣後，她投了相當多履歷，但始終沒有得到任何公司回應，讓他感嘆「好像現世報」、「小三千萬當不得，如此傷敵一千，自損八百的行為，一點也不值得」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「感覺老婆也想離婚很久了，正宮被小三找上門，竟然不生氣，只能說EQ高」、「有錢有家室找上妳，都只是跟妳玩玩而已，你認真就輸了」、「吃軟飯還敢外遇，老闆也是很狂」、「不經一事，不長一智，未來找另一伴還是挑一下吧」。

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