苦命人妻忍辱幫腥夫養私生子　竟遭囂張小三笑「婊子」

▲人妻忍辱照顧外遇夫的私生子，竟還遭囂張小三嘲諷「婊子」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北一位苦命人妻婚後在家全職扶養幼子照料公婆，丈夫卻帶回跟小三所生私生子要她當免費保母，人妻為了家庭委曲求全，不料竟遭小三在臉書PO文嘲諷「婊子」等語，人妻爆發不忍了，告小三求償精神慰撫和保母費共109萬餘元，小三龜縮不出庭，台北地院判小三須賠償54萬餘元，可上訴。

本案人妻和丈夫於2018年7月結婚、育有一子，人妻考量丈夫打拚事業需要無後顧之憂，毅然辭去工作，搬到雲林婆家擔任全職主婦，盡心扶養幼子與照料公婆，沒想到丈夫今年（2021年）3月突然帶著一個還沒周歲的男嬰回家，坦承外遇、這是小三在2019年9月為他所生，因為保母不做了，請人妻幫忙照顧。

人妻難過極了，盤問得知丈夫還曾帶小三回老家見公婆，更是難堪，但丈夫已認領私生子入戶籍，人妻為了家庭圓滿、委曲求全，答應丈夫「你帶他回來我先幫你顧，能多快找到房子就多快，但只是暫時」。不料小三把小孩甩鍋給大老婆還得寸進尺，竟在個人臉書PO文嘲諷大老婆「婊子別偷看，越看越自卑」等語。

人妻今年7月間得知自己被軟土深掘、情緒爆發不忍了，拒絕再當私生子的免費保母，並於今年8月和丈夫離婚，同時提告向小三求償精神慰撫100萬元，外加依行政院主計處公布2020年度雲林縣平均每人月消費支出，計算約5個月照顧私生子的花費9萬餘元，但人妻心軟，沒一併對前夫提告。

囂張小三於台北地院審理時龜縮不現身，也沒遞狀答辯。法官認定本件小三侵害大老婆婚姻美滿幸福的情節重大，斟酌雙方經濟能力，認定小三應賠精神慰撫50萬元，但私生子的扶養費，前夫也須負擔一半，人妻只能向小三索討4萬餘元，據此判小三須賠償共54萬餘元，可上訴。