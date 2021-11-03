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小三被人夫猛讚「床上極品」　囂張嗆正宮：我不會是最後一個

▲▼外遇、出軌示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲林姓小三外遇劉女丈夫，還傳簡訊向劉女示威表示，「外遇的男人有一次就會有第二次，我不會是最後一個」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者林冠吟／桃園報導

劉姓女子和丈夫2人自2009年結婚後，未料劉女卻在去年發現丈夫和林姓小三外遇，2人還用簡訊互傳煽情對話，丈夫向小三指出林女在床上是「極品」、「最愛她」等語，而林姓小三更曾囂張傳簡訊向劉女示威表示「外遇的男人有一次就會有第二次，我不會是最後一個」，讓劉女怒對林姓小三求償100萬元。桃園地院審理後，判林姓小三應賠償劉女40萬元。

劉姓女子去年發現丈夫外遇林姓小三，2人互傳曖昧簡訊，林姓小三傳訊息向丈夫表示，「你在床上說我是極品，是不是真心話、說你最愛我」等語，事後林姓小三還囂張地傳訊息向她示威表示「外遇的男人有一次就會有第二次，我不會是最後一個」等語，讓劉姓正宮氣炸怒對林女求償100萬元。

庭審時，林女則向法官辯稱，她並未和劉女丈夫交往也未發生關係，2人手機裡的煽情內容，多是劉女丈夫傳給她的，更何況她早就在劉女丈夫所任職的公司離職，其新任公司與劉女丈夫相距甚遠，2人不可能發展辦公室戀情。

桃園地院審理後卻指出，林姓小三雖表示和劉女丈夫相隔甚遠，2人並未發生性行為等事，但距離遠近和是否有交往一事並無關連，其侵害配偶權行為，並不以發生性行為為限，林女和劉女丈夫交往行為已逾越普通朋友之分際，非一般社會通念所能容忍，不採信林女證詞，判林女須賠償劉姓正宮40萬元。

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