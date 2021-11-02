國民黨穿越時空打臉自己　網友朝聖6年前今天：演哪齣？





▲國民黨2015年的11月2日在臉書的主張，跨時空打臉自己。（圖／翻攝自Facebook／國民黨）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨力推12月18日的4大公投，尤其支持重啟核四。然而，國民黨6年前的今天，在臉書粉專PO出一張黨主席朱立倫與反核人士的合照，並鼓吹「提升火力與天然氣發電方式，作為電力供應」，引來網友到國民黨臉書留言朝聖。

當時朱立倫與反核人士會面，他們手拿「核OUT」、「核電歸零」。國民黨當年PO出這張照片，並表示發展經濟、穩定民生，一定要有務實、健康的能源政策，在「2025非核家園」的目標下，他們提出5項主張，包括：一、核四已封存，核一、二、三廠不能延役；二、提升火力與天然氣發電方式，作為電力供應；三、整體輸配電系統數位化，以達到節電目標；四、以電價或相對制衡的方式，推動智慧電網；五、既有核廢料逐步處理，必要時送到國外為選項之一。

國民黨還說，民進黨主席蔡英文主張「非核家園」，卻又保證「10年不漲電價」和「不缺電」，這種不科學又欺騙民眾的美麗辭藻，恐會讓台灣產業受害，並讓投資者卻步，請三思。

如今國民黨立場轉彎，許多網友在這篇貼文下留言「自打臉？」「結果現在又要核四，真有夠爛的」、「騙票時反核，在野又要重啟核四」、「換位子就換腦袋」、「啟用核四的公投是在？哈囉？」、「國民黨是在演哪齣啊」。

前總統馬英九過去封存核四，如今支持重啟，遭行政院長蘇貞昌批評「政黨可以競爭，但不能騙人」。對於外界的質疑，馬英九10月31日受訪時回應，沒有騙人，封存的目的是為了等到未來適當時機再啟封，當初封存時就是這樣說明，而這個時候應該要啟封了，過去1、2年，台灣大停電這麼多次，沒有核電就很容易有缺電、限電風險，這是不必再辯論的問題。

▼如今國民黨主席朱立倫帶頭推動公投。（圖／記者張榮恩攝）

