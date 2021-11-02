「朱立倫前言不對後語」　蘇貞昌反擊國民黨操弄：把公投講成倒閣

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨推動反萊豬公投，遭行政院長蘇貞昌批評是與中國唱和，對此，國民黨立委林思銘痛批蘇貞昌污衊在野黨，蘇貞昌則是當面反駁對嗆，國民黨把公投講成『倒閣』，這就是政治操作，「扯謊的是國民黨，你看像重啟核四，朱立倫前言不對後語」。

林思銘2日在立院質詢時表示，蘇貞昌說國民黨跟中國唱和、希望台灣不加入CPTPP、讓外交走不出去，「堂堂行政院長怎麼能這樣污衊在野黨？」國民黨一直期待台灣加入國際組織，且2013年國民黨希望以開放美牛進口換取加入TPP談判，在野的民進黨也是一路反對，難道民進黨也是在跟中國唱和嗎？怎麼現在上台後就昨是今非？

林思銘接著指出，過去民進黨發起多場公投、也大鬧過立法院、上過街頭，依照院長說的，民進黨也是在亂、跟中國唱和嗎？

蘇貞昌隨後也立刻反駁，今天公投就是民進黨爭取來的，「我們對於公投是支持，但國民黨利用公投講成政治鬥爭，這是國民黨的操作」，林思銘說，這不是國民黨的操作，蘇則說，「主席還講成『倒閣』，不就是政治操作嗎？」

對於林思銘緊接著再指行政院要坦然接受民意的展現，如果政策是對的，民意會支持，不能推給中國，說在野黨在亂，這很不厚道，行政院應該坦然面對人民對政策的解釋，不要用抹黑、傲慢、扯謊來低估人民的智慧，蘇貞昌則是回應，「扯謊的是國民黨，你看像重啟核四，朱立倫前言不對後語。」