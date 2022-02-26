老翁倒臥台3線遭爆頭！　至少5台車輾過...警傳喚車主揪肇逃者

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗一名老翁26日凌晨被發現倒臥在台3線大湖鄉水寮橋上，一動也不動，路過民眾發現嚇壞急忙報警求助，警消獲報到場後，發現老翁頭顱破裂，明顯死亡，身上還有疑似車輛輾過的痕跡，懷疑老翁遭撞後，駕駛肇事逃逸，鑑識人員也隨即到場採證，從老翁身上的輪胎痕跡上來看，認為至少有5台車輾過老翁，直到第6台車經過發現不對，才急忙報警。

▲一名老翁被人發現倒臥台3線旁，斷氣多時，且身上還發現輾痕，恐遭人肇事逃逸。（圖／記者陳凱力翻攝）



大湖警分局表示，26日凌晨2點在台3線大湖鄉水頭寮橋，接獲民眾報案指出，一名老翁倒在路邊，不過警方到場後發現老翁頭顱破裂、腦漿四溢，已明顯死亡，且身上還有輪胎輾過的痕跡，懷疑老翁可能被肇事逃逸。鑑識小組也立即到場進一步採證，從老翁身上的輪胎痕初步研判，老翁至少被5台車輛輾過。

警方也進一步清查老翁身分，經指紋比對後，確認為84歲黃姓老翁，為家住南湖的失智老人，緊急通知老翁家人，不過老翁家人獲報後卻根本不知道老翁外出，老翁疑似因半夜睡不著外出，不料卻遭遇橫禍，後續警方也要調閱路口監視器畫面，逐步清查過濾可疑車輛，一一通知到案說明，以釐清事實真相，不讓肇事者逍遙法外。