　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽寶尪冷臉「妳是不是外遇？」　人妻吐悲哀遭遇：史上最強小三

▲▼離婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和丈夫同住在婆家，自從兒子出生後，她便辭掉工作當全職媽媽；無奈的是，婆婆作風強勢，連夫妻倆的大小事、小孩的養育問題，全都要問過她，沒想到現在又故意抹黑，懷疑她有外遇，讓她萌生離婚的念頭，心冷嘆「反正也贏不了我婚姻裡這位最強的第三者！」

女網友在「匿名公社」娓娓道來，出身單親家庭的她，從小性格獨立，遇到事情也都自己做決定；而老公則在知識份子家庭長大，家裡大小事都是大學教授退休的婆婆說了算，基本上公公在家像個透明人，除了吃飯、睡覺，就是在書房看書、寫作，也不會插手任何事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兒子出生前，在老公的要求下，她辭掉工作成為全職媽媽，原本夫妻倆感情融洽，可自從有了孩子，婆婆更積極參與他們的生活。

原po無奈表示，「她要求我們什麼大小事都要問過她，特別是對孩子的養育問題，小至孩子睡姿也要管，常讓好不容易睡著的小孩，因為被吵醒而大哭。」

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

由於婆婆的過度干涉，女網友經常跟她起爭執，但老公總是敷衍地說，「我媽年紀大，妳就讓一讓她。」不僅如此，婆婆也經常在原po老公面前抱怨她，而她聽到也只能裝作沒聽見，最後乾脆以敷衍的態度相待。

前段時間，先生突然問她，「是不是有外遇了？」一席話讓她傻眼，但也懶得解釋什麼，她不禁怒道，「我成天關在家，自己的小孩連吃什麼副食品、冷暖天何時加減衣服、看什麼童書，也都要聽我婆婆的，我白天偶爾出門找姐妹們訴苦，也要被懷疑？想也知道一定又是她故意抹黑我。」

更讓她崩潰的是，老公還把無端的揣測告訴丈母娘，借她的口問原po「到底有沒有外遇！」走到這一步，她已不想再做無謂的掙扎，同時也認真考慮，是否有繼續這段婚姻的必要。

對此，網友紛紛回應，「撐著！要有安定的家不容易，為生活加油可以試著管老公的錢，然後買自己喜歡的東西」、「多認識人夫也是不錯的選擇」、「小孩讓她顧阿，反正妳都不能做主，還不出去繼續工作？也不用在家跟她大眼瞪小眼，氣死自己何必」、「多存一點私房錢，女人要多為自己著想，買好的衣物裝扮自己，讓那木頭老公有危機意識，自然就會站在妳這方為妳說話」。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
高雄「165萬特斯拉」送出！　她在藥妝店花1017元中了
王金平座車爆糾紛「隨扈亮槍」　現場影片曝！
快訊／北捷文湖線異常！　辛亥-動物園「改公車接駁」
「這組神號」連四週中獎！　3000元入袋爽爆
瑞莎批全錦賽沒軟墊、裁判有問題　體操協會回應了
雅虎宣布退出中國！　產品服務無法再使用
20歲男遭同事「亂棒虐殺」慘死　相驗出爐
LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載
鳳梨友「私刑保母」慘了　警方喊話要辦！
台南父子收養少女當性奴！　3年性侵82次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄送出首輛「165萬特斯拉」　她在藥妝店花1017元爽中大獎

同事女兒結婚「買好市多金飾」　嫁完秒退貨！他看傻：真不錯呢

媽寶尪冷臉「妳是不是外遇？」　人妻吐悲哀遭遇：史上最強小三

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

桃機客運量暴跌9成　貨運逆勢竄升25%全年可望創新高

重回亞太第一　台科大5件作品獲選德國iF設計新秀獎

「教召14天可查了嗎」傳說級網址曝光　鄉民狂抖：查了就中？

刷存摺驚見一筆「搶劫費」！真相曝...她傻眼：每個月都有

7.3萬名青少年陷危機　全長聯籲雙禁加熱菸與電子煙

不耐酸！大陸進口「史努比保鮮盒」溶出試驗超標　1200組退運銷毀

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

高雄送出首輛「165萬特斯拉」　她在藥妝店花1017元爽中大獎

同事女兒結婚「買好市多金飾」　嫁完秒退貨！他看傻：真不錯呢

媽寶尪冷臉「妳是不是外遇？」　人妻吐悲哀遭遇：史上最強小三

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

桃機客運量暴跌9成　貨運逆勢竄升25%全年可望創新高

重回亞太第一　台科大5件作品獲選德國iF設計新秀獎

「教召14天可查了嗎」傳說級網址曝光　鄉民狂抖：查了就中？

刷存摺驚見一筆「搶劫費」！真相曝...她傻眼：每個月都有

7.3萬名青少年陷危機　全長聯籲雙禁加熱菸與電子煙

不耐酸！大陸進口「史努比保鮮盒」溶出試驗超標　1200組退運銷毀

中信盃黑豹旗／相距5公里內戰　南港高中遭南港高工提前結束

列進香港清單！新地標中環街市「逾百家店」無邊界空間好吃好逛

趕走負能量！「5步驟」打造轉運好風水　專家：短時間有效果

劉櫂豪爭取560萬元興建南迴公路安朔高架橋隔音牆　提早完工

台東縣今辦理全國性平論壇峰會　聚焦性別平權與性平醫療照顧

女議員「1年鏟肉35kg」變正妹　美照被盜用竟變瘦身詐騙代言人

蘇貞昌昔競辦發言人、蔡英文學弟黃韋鈞　投入新北議員選戰

王金平隨扈「爆當街亮槍」嚇壞民眾！保六總隊：無亮槍是取槍警戒

蘋果Mac又現災情！這個程式內存異常爆量　系統需強制重啟

台啤英熊「不留一手」爭隊史7冠　蔣淯安喊話秀扣籃

邁阿密12層大廈凌晨突垂直崩塌　大樓像被切開...至少1死99失聯

生活熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

國旅券加碼好康！100份住宿券大放送

暖爸約兒老師泡溫泉！激情啪啪下場慘了

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

女客「陽明山泡裸湯」竟有男員工闖入　櫃台回應網友全喊告

睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

台大「AZ+莫德納」混打！張上淳曝最新進度

政府打房「打到房價突暴漲」！　鄉民看1數據噴淚了

第13輪明起分流預約！BNT上午10點開約、AZ下午2點

更多熱門

相關新聞

公婆「把老公存款all in 基金」　理由讓她心碎

公婆「把老公存款all in 基金」　理由讓她心碎

一名女網友家境和收入普通，當初還沒入門時，公婆的態度就很差勁，不僅指揮她煮飯、洗碗，甚至趁他們結婚前，把老公所有存款投入基金，而理由更挑明針對她；相較於小叔家境優渥的女友，公婆瞬間換了一副嘴臉，讓她錯愕又心寒。

年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

翻老公錢包見「開房發票+會員卡」！ 　人妻崩潰

翻老公錢包見「開房發票+會員卡」！ 　人妻崩潰

她幫閨密育嬰驚見「特殊胎記」...當場逮老公出軌

她幫閨密育嬰驚見「特殊胎記」...當場逮老公出軌

英國研究：劈腿有助改善婚姻關係！

英國研究：劈腿有助改善婚姻關係！

關鍵字：

外遇婆婆媽寶婆媳媳婦全職媽媽

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面