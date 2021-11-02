媽寶尪冷臉「妳是不是外遇？」　人妻吐悲哀遭遇：史上最強小三

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和丈夫同住在婆家，自從兒子出生後，她便辭掉工作當全職媽媽；無奈的是，婆婆作風強勢，連夫妻倆的大小事、小孩的養育問題，全都要問過她，沒想到現在又故意抹黑，懷疑她有外遇，讓她萌生離婚的念頭，心冷嘆「反正也贏不了我婚姻裡這位最強的第三者！」

女網友在「匿名公社」娓娓道來，出身單親家庭的她，從小性格獨立，遇到事情也都自己做決定；而老公則在知識份子家庭長大，家裡大小事都是大學教授退休的婆婆說了算，基本上公公在家像個透明人，除了吃飯、睡覺，就是在書房看書、寫作，也不會插手任何事。

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兒子出生前，在老公的要求下，她辭掉工作成為全職媽媽，原本夫妻倆感情融洽，可自從有了孩子，婆婆更積極參與他們的生活。

原po無奈表示，「她要求我們什麼大小事都要問過她，特別是對孩子的養育問題，小至孩子睡姿也要管，常讓好不容易睡著的小孩，因為被吵醒而大哭。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

由於婆婆的過度干涉，女網友經常跟她起爭執，但老公總是敷衍地說，「我媽年紀大，妳就讓一讓她。」不僅如此，婆婆也經常在原po老公面前抱怨她，而她聽到也只能裝作沒聽見，最後乾脆以敷衍的態度相待。

前段時間，先生突然問她，「是不是有外遇了？」一席話讓她傻眼，但也懶得解釋什麼，她不禁怒道，「我成天關在家，自己的小孩連吃什麼副食品、冷暖天何時加減衣服、看什麼童書，也都要聽我婆婆的，我白天偶爾出門找姐妹們訴苦，也要被懷疑？想也知道一定又是她故意抹黑我。」

更讓她崩潰的是，老公還把無端的揣測告訴丈母娘，借她的口問原po「到底有沒有外遇！」走到這一步，她已不想再做無謂的掙扎，同時也認真考慮，是否有繼續這段婚姻的必要。

對此，網友紛紛回應，「撐著！要有安定的家不容易，為生活加油可以試著管老公的錢，然後買自己喜歡的東西」、「多認識人夫也是不錯的選擇」、「小孩讓她顧阿，反正妳都不能做主，還不出去繼續工作？也不用在家跟她大眼瞪小眼，氣死自己何必」、「多存一點私房錢，女人要多為自己著想，買好的衣物裝扮自己，讓那木頭老公有危機意識，自然就會站在妳這方為妳說話」。