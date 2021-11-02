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公婆「把老公存款all in 基金」理由心碎　媳怨：婚前就洗碗煮飯

▲▼領錢,匯錢,匯款,轉帳,ATM。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友家境和收入普通，當初還沒入門時，公婆的態度就很差勁，不僅指揮她煮飯、洗碗，甚至趁他們結婚前，把老公所有存款投入基金，而理由更挑明針對她；相較於小叔家境優渥的女友，公婆瞬間換了一副嘴臉，讓她錯愕又心寒。

女網友在「靠北婆婆2.0」委屈表示，「我公婆很勢利眼，還沒嫁他們就很介意我的收入、我家的收入，一定要問出數字那種，也說過別人賺兩萬多很少這種話。婚前還把老公所有存款拿去買基金，跟老公說怕我敗家。」

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這番話令她傻眼，坦言因為家境、收入都普通，所以相當節省，沒在買名牌，也很少逛街花錢，也不理解公婆為何要這樣，「有天老公弟弟女友來訪，她家境很好，家裡有給她一套房在台北。公婆對她態度就超好，不會叫她做家事，但我還沒嫁就叫我煮飯洗碗。」

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

更扯的是，原po老公有台舊車，之前打算給她開，結果公婆竟擅作主張，說要把那台車送給小倆口，眼看他們大小眼超明顯，她不禁感慨，「有錢真好！」

對此，網友們紛紛回應，「不需要委屈自己，人生很短，選擇自己開心的方式活著」、「不論有沒有錢，都不需要去婆家當免費台傭、小媳婦。他們不把妳當一回事，妳也當他們不存在，過好自己的生活，照顧好自己，婆家的事少給評論，聽聽就好，若火燒到妳這兒來，記得回禮反敬他們一車炸藥，老娘不是妳惹得起」、「存錢買房子，不用被看不起」、「人都是很勢利的連親戚也是會哦」、「上了賊船認命吧，除非離婚」。

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