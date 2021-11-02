歐洲議會代表團訪台？　外交部：台歐盟關係持續深化

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

「南華早報」上周報導，由歐洲議會多名議員組成的代表團計畫本周訪台，代表團領隊則是法國議員萊克斯曼（Raphaël Glucksmann）。對此，外交部發言人歐江安2日在新聞例會答覆媒體提問重申，台歐關係深化提升，接待各國議員，包括歐洲議員來台訪問，是外交部辦理的經常性業務，若有確定的訊息，外交部將適時說明。

歐江安說，台灣與歐盟關係不斷持續深化，彼此都有繼續拓展各項領域合作夥伴關係的強烈意願。外交部將與歐洲議會等歐盟相關機構繼續共同努力，透過各種途徑及方式，發展更為緊密且互利互惠的關係。接待各國議員，包括歐洲議員來台訪問，是外交部辦理的經常性業務，在COVID-19疫情之前，訪賓來訪接待作業持續進行。有關媒體詢問會否有歐洲議會代表團抵台訪問，若有確定的訊息，外交部將適時說明。

歐江安說，近來台灣與歐盟、歐洲議會及各相關會員國的整體關係不斷深化提升，例如歐盟首度在其「印太合作戰略」共同報告中明確納入台灣，且共計5次提及台灣，不僅關切台海情勢，也強調歐盟將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈的合作，並尋求與台灣等尚未簽署貿易與投資協定的夥伴，深化雙邊經貿及投資關係。歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell月前也公開表示，台灣是歐盟理念相近且重要的經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作。

歐江安補充，歐洲議會今年迄今已12度通過友我決議，支持台灣參與國際組織、呼籲歐盟儘速與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判前置作業、關切台海及印太區域和平與穩定等。

此外，針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長王毅在羅馬會晤一事，歐江安表示，台美關係密切友好，溝通管道暢通，美方循例會就相關情形向我方簡報，但是美方簡報的人員、時間及內容等細節，按照台美雙方交往慣例，外交部無法對外透露。