布林肯重申履行對台承諾　外交部：提升自我防衛能力捍衛台灣

記者呂晏慈/台北報導

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)13日視訊出席聯邦眾議院外交委員會阿富汗撤軍聽證會時,重申美國將繼續履行對台承諾。對此,外交部發言人歐江安14日表示,感謝拜登政府持續以實際行動力挺台灣,我國政府將提升自我防衛能力,捍衛台灣人民的生命財產及民主自由。

美國共和黨眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)在眾議院外交委員會聽證會表示,美國自阿富汗撤軍後,當地人們「嚇得要死」(They are all scared to death),並詢問布林肯,若烏克蘭、台灣受到俄羅斯、中國入侵,是否願意明確表達美國「不惜一切代價」以表達支持?布林肯回應稱:「當然,美國會履行對兩者的承諾。」

對於布林肯重申美國將繼續履行對台承諾,歐江安表示,外交部對美國政府重申對台灣堅定支持表達由衷感謝。

歐江安強調,拜登政府自上任以來,已多次強調對台灣的支持堅若磐石,美方並以實際行動持續力挺台灣,我國政府將堅定不移地提升自我防衛能力,以捍衛台灣人民的生命財產及自由民主的生活方式,並透過深化台美及區域國家合作,維護台海和平,為印太區域長遠的穩定與繁榮做出貢獻。