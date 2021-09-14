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布林肯重申履行對台承諾　外交部：提升自我防衛能力捍衛台灣

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日視訊出席聯邦眾議院外交委員會阿富汗撤軍聽證會時，重申美國將繼續履行對台承諾。對此，外交部發言人歐江安14日表示，感謝拜登政府持續以實際行動力挺台灣，我國政府將提升自我防衛能力，捍衛台灣人民的生命財產及民主自由。

美國共和黨眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）在眾議院外交委員會聽證會表示，美國自阿富汗撤軍後，當地人們「嚇得要死」（They are all scared to death），並詢問布林肯，若烏克蘭、台灣受到俄羅斯、中國入侵，是否願意明確表達美國「不惜一切代價」以表達支持？布林肯回應稱：「當然，美國會履行對兩者的承諾。」

對於布林肯重申美國將繼續履行對台承諾，歐江安表示，外交部對美國政府重申對台灣堅定支持表達由衷感謝。

歐江安強調，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持堅若磐石，美方並以實際行動持續力挺台灣，我國政府將堅定不移地提升自我防衛能力，以捍衛台灣人民的生命財產及自由民主的生活方式，並透過深化台美及區域國家合作，維護台海和平，為印太區域長遠的穩定與繁榮做出貢獻。

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