稜線上的星空音樂會　紀念國寶傳藝師金賢仁、洪阿蘭

▲國寶古謠傳唱者洪阿蘭。（資料圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府透過「傳藝之美─屏東縣傳統表演藝術下鄉展演計畫」，結合排灣社區發展協會，11月6日於瑪家鄉舊排灣部落舉行「思奈以・思排灣」星空音樂會，以排灣族古謠為主題，引領民眾透過古謠了解排灣族的心靈世界。

▲鼻笛傳藝師金賢仁。

「思奈以」，排灣族語「歌唱」之意，顧名思義以唱歌、樂音的方式，思念舊排灣部落過去生活的種種並感念先祖所傳下來美好的文化。

文化處表示，原住民族的古謠傳唱是一項重要的音樂表現形式，這次透過排灣族口鼻笛及古謠表演，展現舊排灣部落傳統樂舞及樂音，在神聖的北大武山下傳奇的舊排灣部落中，與祖靈共舞、共唱、共樂，更向排灣族樂音國寶古謠傳唱者－洪阿蘭耆老及鼻笛傳藝師－金賢仁耆老獻上最高敬意與懷念。

另結合舊筏灣石板屋建造技術人才培訓工作坊成果展，展示「Sasekezan na uqaljaqaljai男子獵寮」石板屋。屏東縣舊筏灣部落為排灣族的發源地之一，石板屋建築群遺跡保存完整，2020年5月經縣府公告登錄為｢Kapayuwanan（舊筏灣）聚落建築群」，持續推動原住民族傳統部落文化保存政策。

當日活動從上午10時至下午6時，音樂會下午2時入場，另有手作體驗、藝文市集、國寶個人展、樂手展演及特色遊程等一系列精彩節目內容，邀請民眾一同感受部落生活日常，體驗原民藝術之美。活動訊息「 慢城之旅」。舊排灣部落payuan https://reurl.cc/525mVn。