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奈及利亞22層豪宅工地突垮「一層層掉下來」　至少4死逾100人失蹤

▲▼奈及利亞22層興建中豪宅突倒塌　至少4死逾100人失蹤。（圖／路透）

▲目擊者指出大樓是「一層一層掉下來」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

奈及利亞經濟大城、擁有200萬人口的拉哥斯，一棟22層樓高的興建中建築1日突然坍塌，釀成至少4死、100人失蹤，預計後續恐怕會有更多死亡消息傳出。

綜合外電報導，該棟興建中的豪華公寓地點位於拉哥斯富裕的傑爾德路段（Gerald Road），建商在過去2年都在施工及興建該棟大廈，1日稍早更和一些潛在買家們到大廈碰面解說，但建築物在下午3點左右便突然坍塌成一片廢墟。

據指出當時建築物內部有許多建築工人，事發時3人被及時救出，但目前已釀成至少4人死亡的悲劇，還有100多人尚未尋獲。

拉哥斯政府當局在聲明中指出，該市的救援人員、消防隊以及救護車在獲報第一時間趕赴現場，歷經數小時的救援後，現在也已針對坍塌原因展開調查，抵達現場的官員也在評估坍塌對周圍建築的影響程度。

▲▼奈及利亞22層興建中豪宅突倒塌　至少4死逾100人失蹤。（圖／路透）

▲搜救人員展開挖掘行動，試圖尋找有無人生還。（圖／路透）

駐在附近的鄰居阿帕塔（Olu Apata）表示當時是下午剛過3點，他以為發生地震，但感覺到自己所住的這棟建築都在晃動就知道出事情了，跑出公寓後才知道一棟22層高的新大樓倒塌。

公務員穆罕默德（Muhammad）表示，當時他在緊鄰建地的辦公大樓內工作，「我們聽到奇怪的巨響，然後我們的大樓整個都在震動，所以我看出窗外，只看到（隔壁的）大廈一層一層垮下來。」

救援隊伍花了一點時間才擠過好奇湧入現場的人群，而當救援隊伍在路上時，歐拉米勒坎（Rashid Olamilekan）徒手救出了3名建築工人，他接受CNN訪問時表示，「我是一個奈及利亞人，我必須拯救我的國人。」

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