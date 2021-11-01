進博會：推動中國對外開放、消費升級、綠色發展

記者趙禕/上海報導

即將在上海舉辦的第四屆中國國際進口博覽會已經進入布展的最後倒計時階段，舉辦了三屆的進博會除了標誌著中國對外貿易戰略的轉變，為中國大陸後疫情的消費升級和推動全球綠色低碳生態環保合作也做了很大的貢獻。台灣東森自然美集團也將在“自然之美”沉浸式體驗的展台上推出全新系列產品亮相展會。

針對過去三屆中國國際進口博覽會舉辦的成果，上海社會科學院學者專家今天在一場座談會上，從「進博會與中國新開放戰略」、「進博會與中國消費升級」、和「進博會與中國綠色發展」三個主題深入分析探討。



▲上海社會科學院舉辦座談會深入分析探討進博會的意義。（圖／上海社會科學院提供）

上海社會科學院世界經濟研究所副所長趙蓓文指出，進博會不僅是一次博覽會，而是標誌著中國對外貿易戰略的轉變。對中國來說，它打造更好的營商環境，而消費者通過進博會也可以看到全球最新的高科技、最新的產品和消費理念；消費者的眼界開闊了，想像空間打開了，還可以透過進博會6+365展銷平台的溢出效應，買到貨真價值又平價的進口品牌商品。進博會除了和進出口貿易有關，和中國對外開放有關，也和國際的文化交流有關；在當前全球共同防疫抗疫的情況下，也是構建人類命運共同體的重要創新實踐。



▲上海社會科學院世界經濟研究所副所長趙蓓文。（圖／記者趙禕攝）

上海社科院經濟研究所西方經濟學研究室主任詹宇波從「進博會與中國消費升級」的角度談到，中國加入世貿組織以來，形成了非常完善且發達的出口支持體系；但是進口方面還不能很好地適應非常大體量的進口增加，這就有非常大的發展空間和潛力。透過進博會借助這樣的發展空間和潛力，中國未來進口的規模將能促進的更大。近年來受到疫情影響，有些人的收入降低了，有些有消費能力的人受到疫情影響不能出國消費，這些人無法享受原有的、或是應有的消費水準；進博會可以把國外的商品介紹到中國，滿足消費者的需要。詹宇波認為，消費者能夠用相對比較低的價格，獲得類似、或是主觀感覺上更好的消費，實際上應該是一種消費升級。



▲上海社科院經濟研究所西方經濟學研究室主任詹宇波。（圖／記者趙禕攝）

在「進博會與中國綠色發展」方面，上海社科院生態與可持續發展研究所博士助理研究員張文博介紹，進博會在推動全球產業協作和技術交流方面，以及讓世界瞭解中國和上海的綠色發展成就，意義重大。在當前全球產業分工格局下，不論是新能源開發還是產業綠色轉型都需要全球產業鏈各個環節的配合，進博會為引進綠色產品和技術交流搭建了良好的平台；進博會推動全球氣候變化可持續發展領域的對話和交流，也讓中國經驗為全世界可持續發展理論和實踐貢獻中國的力量。



▲上海社科院生態與可持續發展研究所博士助理研究員張文博。（圖／記者趙禕攝）

即將在11月5日到10日舉辦的進博會，已經有超過200家的世界500強和行業龍頭企業報名參加展出，還有多家來自台灣的企業參展。從首屆開始已經連續三年參加進博會展出的東森自然美集團，今年不但繼續參展，展位面積更擴大到500平方米；屆時將透過光影和互動式自然藝術融為一體，營造一種身臨“自然之美”境地的沉浸式體驗；在5.2米高的圓柱數位大屏裝置串接自然之館，通過鐳射投影、立體環繞屏，打造超炫的全息Plus Show，帶給參觀者震撼生動的燈光交互體驗。同時還將與合作夥伴東森ecKare、跨境電商草莓網共同展示自然美產品的科技創新力，帶來一系列全新的美妝與護膚產品；另外還會在展會現場舉辦多場「美妝護膚科普分享」互動論壇，讓到場客戶和觀眾都能更直觀瞭解自然美的品牌魅力。



▲▼東森自然美將透過燈光交互和一系列全新的美妝與護膚產品帶來生動的沉浸式體驗。（圖／東森自然美提供）