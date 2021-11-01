國民黨團批陳其邁卸責！要求為城中城下台　別把善款當遮羞布

▲國民黨團召開「有一種責任叫「政治責任」！陳其邁忘記了？ 還是害怕想起來？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

高雄市城中城大火釀重大死傷。立法院國民黨團今（1日）召開記者會批評，高雄市長陳其邁棄車保帥、撇清責任，甚至公布調查報告當天藉故參與地方活動規避出席，無視高雄有史以來最嚴重火警死傷公安事件，陳其邁逃避政治責任，只在乎眷戀權力，國民黨團要求陳其邁下台，「身為男人，要說得到，做得到」。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，國民黨團為了高雄城中城大火發生後所延伸相關問題，至少召開過3次記者會，回顧10年前台中一場大火造成9條人命損失，當時擔任立委的陳其邁曾說，「還要死多少人，胡志強才會下台？」10年後的高雄市城中城大火造成46人死亡，社會上很多人在問陳其邁「到底還要死多少人，你才要下台？」有一種責任叫做「政治責任」，不知道陳其邁是忘記了？還是害怕想起？

高雄市議會國民黨團總召童燕珍表示，高雄市議會國民黨團一直呼籲、要求陳其邁不要再逃避責任、昨是今非、「黑龍轉桌」，而其「寬以律己、嚴以待人」的心態深深地烙印在高雄市民心中，而大火發生當天，陳其邁在媒體面前信誓旦旦地說「會負起所有責任，絕不迴避」，但事實上卻積極在逃避，包括在公布事故調查報告當天，跑地方行程，不敢面對事故調查，更不敢親自向高雄市民說明。

童燕珍指出，高雄市政府一直將大火事故責任，包括大火現場停放56輛機車、大樓內鰥寡孤疾的長者、大樓防火消防設備檢測以及長期遭到民政、社政忽視的問題，推給已經下台的消防、工務局長，甚至推給居民，意圖斷尾求生。

城中城大火所在鹽埕區市議員陳美雅指出，城中城公祭當天，總統蔡英文快閃2分鐘，一場高雄國慶煙火，卻是坐好坐滿，在民進黨政治人物心中，要收割成果就出現，出事就只有冷血、毫無同理心，心中還有人民嗎？

陳美雅進一步指出，高雄市政府所提出的64頁調查報告，從頭到尾完全沒提到陳其邁的責任，根本就是市政府拿來卸責的調查報告，陳其邁擔任立委時要求地方首長負起公安事故責任，但46條人命損失的責任，依舊是別人的責任，甚至事故調查報告還推給住戶也有責任，這樣的做法和態度，陳其邁就是個冷血、無情渣男的行徑，只用嘴巴負責，其他都沒有，連政治責任都逃避，議會國民黨團要求陳其邁即刻停職，接受調查，也嚴正告訴陳其邁，不要把善款當作遮羞布，負起政治責任。

鳳山區市議員李雅靜表示，陳其邁的態度就是「千錯萬錯，都是別人的錯」，所謂負起完全責任，恍如昨日，正所謂「昨日山盟海誓、今日非常歹勢」，市府的事故調查小組是由副市長林欽榮擔任召集人，外聘許多外部委員，企圖幫陳其邁築起防火牆，調查報告公布前夕，突然拔掉消防、工務兩局長，這不是棄車保帥嗎？如此一來，形成完美切割，這份事故調查報告，能夠符合社會期待？

李雅靜表示，市議會國民黨團近日將會組成火災事故調查專案小組，拋開政黨、釐清真相，還給罹難、傷者與全體市民一個公道。同時呼籲陳其邁，從民國99年縣市合併之後的歷屆市長，移送監察院調查，掀開遮羞布、敲開防火牆，不要一而再，再而三推諉給基層。

高雄市議會國民黨團書記長黃紹庭表示，高雄市政府這一份事故調查報告，就是一份球員兼裁判的調查報告、卸責報告，城中城事故調查小組副召集人是副市長林欽榮，負責全市公安、工務、消防業務督導，本身就應該被調查的對象，竟然主導事故調查過程？大火發生當天第一時間，就該請辭下台負責，陳其邁居然讓林欽榮擔任事故調查副召集人，根本就是球員兼裁判的事故調查報告。

此外，黃紹庭質疑，讓兩位局長去職就能夠撫慰46條人命？民進黨的政權保衛戰，只在乎年底公投將進行300場的宣講，城中城大火的人命喪失，難道一點都不在乎？所謂政權保衛戰，不是更應該給往生、家屬和社會一個真相？

黃紹庭指出，高雄市在民進黨執政超過20年，國會議員席次過半，城中城大火所在鹽埕區民進黨立委趙天麟，到底為大火受災、死亡的市民做了些甚麼事？有說一句公道話？要求市府必須做出明確的責任歸屬，擔任超過10年的立委職務，有為公安提出中央修法嗎？黃紹庭敬告趙天麟，不要做黨意立委，難道只會「今日公祭、明日忘記、後天公投」？

國民黨立院黨團書記長陳玉珍表示，凡是國內發生公安事故，就有三種責任必須負起「法律責任」、「行政責任」和「政治責任」，法律責任由司法單位調查處理，高雄市工務、消防兩局長下台，市府負起行政責任，至於政治責任，陳其邁過去曾明確詮釋過，有曾說過「該面對的責任，也不會逃避」，行政院長蘇貞昌什麼時候要將陳其邁移送監察院調查？現任立法院長游錫堃當年擔任行政副院長時，為八掌溪事故辭職下台、林佳龍為太魯閣事故下台負責，陳其邁呢？奉勸陳其邁「身為男人，要說得到，做得到」！

高雄市城中城大火事件，10月29日公布調查報告，但陳其邁並未出席，引發質疑。對此，調查小組共同召集人周元培表示，在7次會議的調查過程中，只要無關人士就不會邀請出席，今日是公布調查報告，而非向市長說明，因此委員一致決議不希望市長到場。