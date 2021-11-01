　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最辣阿嬤脫了！堅挺雙峰+渾圓蜜臀打趴嫩妹　零皺紋保養祕訣大公開

記者葉睿涵／編譯

自稱為「世界最辣阿嬤」的澳洲51歲網紅斯圖爾（Gina Stewart），萬聖節當天在Instagram上傳了一張照片，與網友們分享萬聖節的南瓜是她維持「肌膚零皺紋」的終極秘訣。

據《每日星報》報導，斯圖爾10月31日在Instagram上傳照片，與31.2萬名粉絲分享秋季保養秘訣。照片中，抱著一顆大南瓜的斯圖爾全裸入境，謹以2個「小南瓜」貼圖掩蓋胸前兩點，大方秀出堅挺的雙峰與渾圓蜜桃臀，畫面香艷養眼。

▲▼自稱「世界最辣阿嬤」的斯圖爾在萬聖節脫了。（圖／翻攝自IG／worldshottestgrandma）

▲自稱「世界最辣阿嬤」的斯圖爾在萬聖節脫了。（圖／翻攝自IG／worldshottestgrandma）

今年已經51歲的斯圖爾，身材曲線依舊玲瓏緊緻，全身更是一點皺紋也沒有，像是被時光遺忘了一般，而斯圖爾之所以能維持凍齡的秘訣，與萬聖節的南瓜脫離不了關係。

她寫道，「南瓜對健康和美容的好處很多，它富含維生素A、C、E、β-胡蘿蔔素和玉米黃素等抗氧化劑，有助於預防衰老和維持美麗無皺紋的肌膚。南瓜還可以幫助降低膽固醇、預防癌症、增強免疫力、恢復電解質平衡，讓肌肉保持在最佳狀態，並讓皮膚散發健康的光澤。」

許多網友在看過斯圖爾的照片後，認為她給的建議十分中肯，並留言稱讚道，「你一定是吃了不少南瓜才如此驚為天人」、「你真是美翻了！這些建議很好」、「我也很愛南瓜」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
身分證有這「3號碼」！　免費吃牛排
救護車鳴笛送傷患！　女騎士路口遭撞噴飛10公尺
快訊／新進公務員不走舊制　銓敘部長坦言：退撫基金恐提早破產
HowHow罕見同框鄧福如！老婆「低胸裝Cosplay」網驚
「壁紙股條」當股王賣！　傳產老闆慘賠4千萬
獨／App約砲16歲少女！　他喜開房間...2男持刀衝入房
小嫻前婆婆緊急開刀！　他急求助「喜歡我討厭我都請幫媽媽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最辣阿嬤脫了！堅挺雙峰+渾圓蜜臀打趴嫩妹　零皺紋保養祕訣大公開

網紅殺妻！用「iPad竊聽」老婆和男子嘻笑聊天　連開4槍斃了2人

封城視訊媽意外發現「臉上多顆痣」　幾周後離奇變大男就醫罹癌

封鎖18個月！泰國「入境免隔離」首日料迎上萬旅客　業者卻不樂觀

新加坡政府：每年恐有2000人死於新冠　這族群佔大多數

「後悔沒殺更多人！」　東京小丑男揭動機：工作不順想拉人陪葬

牛津2021年度代表字出爐！　「Vax」使用率暴增72倍當選

幫閨密育嬰驚見「特殊胎記」！她當場逮老公出軌...崩潰：我還陪產

首富馬斯克開嗆聯合國　「做到這件事」就賣股票捐錢救飢荒

澳洲宣布向香港公民提供「永久簽證」　明年3月開放申請

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

最辣阿嬤脫了！堅挺雙峰+渾圓蜜臀打趴嫩妹　零皺紋保養祕訣大公開

網紅殺妻！用「iPad竊聽」老婆和男子嘻笑聊天　連開4槍斃了2人

封城視訊媽意外發現「臉上多顆痣」　幾周後離奇變大男就醫罹癌

封鎖18個月！泰國「入境免隔離」首日料迎上萬旅客　業者卻不樂觀

新加坡政府：每年恐有2000人死於新冠　這族群佔大多數

「後悔沒殺更多人！」　東京小丑男揭動機：工作不順想拉人陪葬

牛津2021年度代表字出爐！　「Vax」使用率暴增72倍當選

幫閨密育嬰驚見「特殊胎記」！她當場逮老公出軌...崩潰：我還陪產

首富馬斯克開嗆聯合國　「做到這件事」就賣股票捐錢救飢荒

澳洲宣布向香港公民提供「永久簽證」　明年3月開放申請

美光前董座徐國晉回任台積電　公司證實：即日起接任研究發展組織主管

上網賣假住宿券！警釣出情侶面交...抱2月嬰哭沒奶粉錢

鏟屎官打疫苗不舒服躺床整天　貓皇貼心叼玩偶陪伴超感動

「寵女魔人」柯有倫曝最常唱的歌！　發行新歌：擊敗病毒時代

新竹光臨藝術節迎500萬人　德日團隊閉幕現身！林智堅：風光時刻

高中生數學科學研究人才培育計畫　長中國中生躍上公費榜

賴銘偉「眼球爆血」：不是萬聖節特效…　日操12小時自曝驚悚近照

福州海青節甄選1232個職缺　台青月領五萬多台幣

還是想鞠躬！好市多「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

「五倍券」從口袋飛出　熱心民眾送警局...苗栗騎士揪甘心　　

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

國際熱門新聞

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

陰莖大小看手指就知　出生前注定

閨蜜搞上尪！她見摯友女兒才知綠炸

東京地鐵砍人縱火17傷！　小丑男：想被判死

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

東京地鐵「縱火小丑男」身分曝光

抽菸詭笑影片曝！東京地鐵扮小丑殺人：想被判死　乘客爬窗逃命

CNN主播：不信美國人願為護台出兵抗中

人妻每晚窗前入浴　全裸身影被看光

快訊／男東京電車揮刀縱火　6人受傷

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

東京小丑男揮刀縱火！衝面前潑油　她嚇瘋

小行星驚險掠過地球　科學家完全沒發現！

更多熱門

相關新聞

納豆cos名畫女神「成果曝光超狂」

納豆cos名畫女神「成果曝光超狂」

為了一年一度的萬聖節，不少人都應景變裝，其中也包括納豆，由於這次和友人約好的Cosplay主題為「名畫系列」，在女友依依的建議之下，穿上肉胎衣、頭戴金黃色長假髮，打扮成羅馬神話中的女神維納斯，模樣曝光後頓時戳中大批網友笑點，就連孫淑媚也忍不住笑喊：「這…什麼啦…。」

澳洲向香港公民提供「永久簽證」

澳洲向香港公民提供「永久簽證」

Jisoo「扮成Lisa」撞臉等級

Jisoo「扮成Lisa」撞臉等級

Lisa超短瀏海罕見「露出眉毛」

Lisa超短瀏海罕見「露出眉毛」

摘隱眼卡住　女一拔眼角膜剝離

摘隱眼卡住　女一拔眼角膜剝離

關鍵字：

澳洲紐澳新聞最辣阿嬤萬聖節南瓜Gina Stewart

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

男星離婚「美麗前妻出櫃」

辜莞允野外脫了！

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面