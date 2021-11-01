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摘有色隱形眼鏡卡住　女用力硬拔...「直接扯下眼角膜」差點失明

摘有色隱形眼鏡卡住　女用力硬拔...「眼角膜外層」剝離差點失明。（圖／翻攝自Instagram／herollerskatingesthetician）

▲女拔隱形眼鏡竟然連角膜都扯掉。（圖／翻攝自Instagram／herollerskatingesthetician

記者李振慧／綜合報導

美國西雅圖一名27歲女子為了萬聖節裝扮特地戴上有色隱形眼鏡，沒想到摘除時眼睛有種「被卡住」的感覺，硬拔導致眼睛又紅又腫，幾乎痛到睜不開，就醫發現眼角膜外層居然被剝掉，有可能因此失明。

英國《每日星報》報導，身為化妝師的27歲女子奧克蘭(Jordyn Oakland)，去年萬聖節裝扮成「人魔美食家」時，戴上了一款在網路上購買的有色隱形眼鏡，沒想到拔隱形眼鏡時竟然連角膜外層也一起扯了下來。

奧克蘭表示，「我像往常一樣要拔隱眼時感覺卡住，所以我更用力去拔，好不容易才扯下來，搞得自己滿眼是淚，當時就覺得把眼睛弄傷了」，原以為自己只要睡一晚隔天就會沒事，沒想到後來眼睛卻像火燒一樣疼痛。

奧克蘭就醫發現，右眼眼角外膜幾乎整個被摘除，所以才會造成劇痛，「太可怕了，有幾天我視力完全模糊，眼睛什麼都看不見，超擔心右眼很有可能失明」，幸好經過治療後情況漸漸好轉，不過她仍感覺右眼視力有明顯變差，希望她的故事能幫忙提醒大眾不要因為愛美，就配戴來路不明的隱型眼鏡。

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